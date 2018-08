Dramatische Bilder aus der Nacht zum Freitag. In Brandenburg bei Treuenbrietzen rund 50 Kilometer südwestlich von Berlin war am Donnerstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Auch am Freitag fraß sich das Feuer weiter durch die Vegetation. Lokalpolitiker Günther Baaske beschrieb in der Nacht zum Freitag die Lage vor Ort: "Bin jetzt in der Turnhalle Treuenbrietzen, hier ist das Sammelzentrum für Leute die heute Nacht nicht wissen wo sie hin sollen, bisher sind nur wenige Leute hier…hoffe die Feuerwehr schafft den Brand unter Kontrolle zu bringen…drei evakuierte Orte, ist ein Riesenfeuer, an sowas kann ich mich nicht erinnern…man sieht es wenn man hier etwas höher steigt, Flammen die den Himmel rot erscheinen lassen…beängstigend viel Qualm und roten Feuerschein, soll vier Brandherde geben…da liegt auch noch viel Munition rum, Leute erzählten es hat schon mehrfach geknallt…" Die Berliner Polizei forderte die Bevölkerung der Hauptstadt auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Viele Bewohner Berlins hatten bereits in den frühen Morgenstunden einen beißenden Geruch wahrgenommen. Die Berliner Feuerwehr gab an, am Freitag "sehr viele Notrufe und Brandmeldungen" erhalten zu haben. Am Waldbrand selbst setzte die Feuerwehr Löschhubschrauber und Wasserwerfer ein. Mit der Eindämmung des Feuers soll verhindert werden, dass die Flammen auf nahgelegene Dörfer übergreifen. Hunderte Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.