Noch kein Ende in Sicht: Die Waldbrände in der Gegend um Lübtheen, im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, erfordern weiterhin den Einsatz zahlreicher Rettungskräfte, auch aus anderen Regionen. Der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg von der SPD, sagte am Dienstag in Lübtheen, man habe jetzt die evakuierten Ortschaften gesichert: O-Ton: "Das ist in der momentanen Lage wirklich ein Erfolg. Wir haben es mit ständig drehendem Wind zu tun und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir im Moment das also geschafft haben. Wir haben jetzt insgesamt eine Fläche, die betroffen ist, von 600 Hektar über Nacht." Der Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern der Bundeswehr, General Gerd Kropf, sagte, die Zusammenarbeit auch mit dem Militär laufe "ganz hervorragend" - er hoffe schon am Dienstagabend auf noch deutlich bessere Nachrichten: O-Ton: "So dass wir jetzt nach Zuführung des Geräts, nach Weisung der Einsatzleitung, wie der Landrat bereits sagte, aus der Verteidigung zum Angriff übergehen. Wir werden jetzt Wege und Schneisen so vorbereiten, dass die Feuerwehren nach vorne kommen, so dass wir ein weiteres Ausufern dieses Brandes verhindern." Wegen Munitionsresten kann es laut Behörden immer wieder zu Detonationen in den brennenden Wäldern kommen. Für die Einsatzkräfte bestehe ein Sicherheitsabstand von 1000 Metern. Das Betreten der Waldfläche sei strikt verboten. Denn es bestehe Lebensgefahr.