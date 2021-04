Sehen Sie im Video: Fluss in Wales färbt sich weiß nach Milchtransporter-Unfall.









Nein, dies ist kein Spezialeffekt für einen Filmdreh oder ein besonderes Naturschauspiel. Hier zeigten sich am Mittwoch in Wales bloß die Folgen eines Unfalls. Denn der Inhalt eines Milchtransporters war in diesem Gewässer gelandet. Der Tankwagen war in den Bach gestürzt und die Milch war dann ausgelaufen. Die genaue Menge war zunächst unbekannt. Und welchen Einfluss der Vorfall auf die Natur haben könnte, das wird man wohl auch erst in der kommenden Zeit sehen. Aber bleibende Schäden dürften wohl nicht zu erwarten sein.

