Das merkwürdige Walsterben an der kalifornischen Küste geht weiter: Am Dienstag wurde erneut ein toter Grauwal in der Gegend von San Francisco gefunden – es ist schon der zehnte in nur zwei Monaten. Insgesamt wurden in diesem Jahr schon 31 tote Wale an der Küste Kaliforniens angespült. Die Wale reisen zurzeit aus dem Süden in die kalten Gewässer Alaskas und halten sich vor Kalifornien zur Nahrungssuche auf. Doch genau da könnte das Problem liegen: Viele der toten Wale wirkten unterernährt. Experten vermuten, dass die Tiere nicht genug Nahrung finden – eine mögliche Folge des weltweiten Klimawandels.