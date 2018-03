Bundesweit sind am Dienstag Tausende Menschen von Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst betroffen. Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde hatten Gewerkschaften eine Ausweitung ihrer Warnstreiks angekündigt. In Nordrhein-Westfalen kam es zu Arbeitsniederlegungen in Kitas und dem öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaften waren mit der Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten in die Verhandlungen gezogen.



Hier die Stimmen von einigen der Demonstranten am Dienstag in Düsseldorf: "Sechs Prozent und noch mindestens 200 Euro, das ist ja gar nicht so viel. Wenn Sie die anderen sehen, IG-Metall oder so, die haben es ja besser, die kriegen ja mehr, uns haben sie ein bisschen im Stich gelassen."



"Heute ist Warnstreik für die Durchsetzung der Tarifverordnung im öffentlichen Dienst, die sechs Prozent, wenigstens 200 Euro, Übernahme der Azubis."



"Weil ich für meine gute Arbeit mehr Geld verdienen möchte. Ich verdiene das, ich bekomme es nur nicht, und ich will es jetzt kriegen."



Verdi-Chef Frank Bsirske hatte Bund und Kommunen in den Verhandlungen am 12. und 13. März eine Blockadehaltung vorgeworfen. Bis zum nächsten Verhandlungstermin am 15. und 16. April in Potsdam soll es jetzt laut Verdi "landauf, landab" zu Warnstreiks in Betrieben im gesamten Tarifbereich kommen.