Frühlingsanfang ist am 1. März – und dann nochmal am 20. März spät abends

von Annette Berger Haben wir schon Frühlingsanfang? Das kommt darauf an, wie man es sieht. Wer sich nach dem Kalender richtet, muss noch knapp drei Wochen warten. Für alle anderen ist es: heute.

An diesem Mittwoch ist Frühlingsanfang – zumindest, wenn es nach den Meteorologen geht. Der meteorologische Frühling startet exakt am 1. März. Forscherinnen und Forscher haben dieses Datum gewählt, um sich ihre Arbeit ein wenig einfacher zu machen: Aus statistischen Gründen berechnen die Wetterexperten ihre Daten in vollen Monaten.

Es war die Weltorganisation für Meteorologie, eine Unter-Organisation der Vereinten Nationen, die einst festlegte, wann aus ihrer Sicht der Frühlingsanfang ist: für die Nordhalbkugel der Erde eben genau am 1. März.

Die Regel gilt übrigens nicht nur für den Frühling: Diese Vereinigung legte den Beginn von Jahreszeiten grundsätzlich auf den Monatsbeginn. Auf diese Weise kann man Wetter-Statistiken oder Klimadaten leichter vergleichen. Eine Jahreszeit ist damit immer drei Monate lang: Von Dezember bis Februar ist in unseren Breiten Winter, zwischen März und Mai Frühling, der Sommer findet von Juni bis August statt, und im September beginnt dann der Herbst.

Ein Blick nach draußen zeigt, dass die Meteorologen dieses Mal goldrichtig liegen: Es ist schön sonnig und man ahnt, dass es bald auch wärmer werden könnte. Krokusse und Schneeglöckchen blühen.

Nach einer anderen Berechnung befinden wir uns dagegen noch im Winter, denn es gibt ein weiteres Datum für den Frühlingsanfang – das ist der astronomische oder auch kalendarische.

Kalendarischer Frühlingsanfang wird nach der Himmelskonstellation berechnet

Dieser richtet sich, wie der Name schon sagt, nach himmlischen Gegebenheiten und wird für jedes Jahr genau berechnet, variiert deshalb auch jedes Mal. Dieses Jahr fällt der kalendarische Frühlingsanfang auf Montag, den 20. März. Denn an dem Tag steht die Sonne senkrecht über dem Äquator und wandert fortan nach Norden.

Diese Himmelskonstellation lässt sich auf die Minute vorhersagen: Es ist an jenem Montag in zweieinhalb Wochen um genau 22.24 Uhr unserer Zeit.

Astronomen bezeichnen den Tag des Frühlingsbeginns auch als Tagundnachtgleiche, da jede Erdregionen genau 12 Stunden Tageslicht erhält.

Da viele Menschen nach der dunklen Jahreszeit vermutlich sehnsüchtig auf sonnigere Zeiten warten, ist es eigentlich ja auch ganz schön, dass man den Frühlingsanfang gleich zweimal genießen kann.

Quellen: RND-Wissen, "Augsburger Allgemeine"

Zum Murmeltiertag Laubfrosch, Murmeltier, Schwalbe und Co. – diese Tiere sollen Vorhersage-Talente haben 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Der Laubfrosch Den Spitznamen "Wetterfrosch" tragen in Deutschland heute vor allem Meteorologen. Früher ließen sich die Menschen aber von Laubfröschen das Wetter vorhersagen – oder versuchten es zumindest. Wenn es warm ist, klettern Frösche auf der Suche nach Insekten an Pflanzen hoch. Die Tiere wurden deswegen kurzerhand in Einmachgläser mit kleinen Leiten gesteckt. Kraxelte die Amphibienart die Leiter empor, sollte es gutes Wetter geben. Allerdings werden im Mikroklima im Glas äußere Einflüsse ausgeblendet, erklärt der Deutsche Wetterdienst. Zudem könne ein Frosch nur den Ist-Zustand des Wetters messen. An einem sonnigen Morgen kann ein Frosch kein kräftiges Gewitter am Nachmittag vorhersehen. Mehr

Sehen Sie in unserer Fotostrecke: Am Murmeltiertag am 2. Februar geht es in den USA um die Hoffnung auf einen baldigen Frühling. Tierische Wetterboten gibt es aber auch in anderen Ländern. Wir zeigen eine Auswahl.