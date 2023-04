von Annette Berger Osterfeuer sehen spektakulär aus. Doch während Menschen zuschauen, verbrennen im Innern gleichzeitig oftmals Tiere. Das wäre auch der kleinen "Fillie" fast passiert.

Die Geschichte von "Fillie Osterfuchs" bewegte im vergangenen Jahr viele Menschen in Hamburg. Das Fuchs-Mädchen war nur etwa vier Wochen alt, als es schwerste Brandverletzungen in einem Osterfeuer erlitt, wie der Hamburger Tierschutzverein berichtete. Über Wochen war unklar, ob die Kleine überleben würde – sie wurde von den Tierschützern teilweise rund um die Uhr gepflegt, bis sie Monate später schließlich auf dem Weg der Besserung und stark genug zum Auswildern war.

Der Hamburger Tierschutzverein und andere Organisationen warnen deshalb: Osterfeuer stellen eine tödliche Gefahr für alle möglichen Arten von Wildtieren dar. "Gerade Klein- und Jungtiere nutzen die aufgeschichteten Haufen aus Reisig und Gestrüpp gerne als Unterschlupf", schreibt Luisa Finsterwalder in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Tierschützer, die schon viele brandverletzte Tiere in der Hansestadt gepflegt haben, formulieren es drastisch: Ein Osterfeuer könne zum "Scheiterhaufen für Wildtiere" werden.

Holzhaufen für Osterfeuer sind beliebter Unterschlupf für viele Tierarten

Besonders gefährlich seien Holz- und Reisighaufen, die Wochen vor dem Entzünden errichtet werden. Viele Tiere freuen sich über solche Wohngelegenheiten – vor allem jetzt, wo es nachts noch recht kühl ist.

Wer schon einmal einen Holz- oder Reisighaufen im Garten aufgeschichtet hat, weiß, dass dort sehr schnell tierische Bewohner einziehen: Das können Igel und Vögel sein, aber auch Frösche und Mäuse – und ganz sicher Insekten. Wird der Haufen dann einfach angezündet, können die Tiere nicht mehr flüchten und verbrennen elendig in dem Inferno.

Der Tierschutzbund empfiehlt daher, komplett auf Osterfeuer zu verzichten. Wer unbedingt eines anzünden möchte, sollte aber unbedingt einige Tipps beachten:

Der Haufen sollte nur sehr locker aufgebaut sein, damit er für Wildtiere weniger attraktiv ist. Trotzdem muss er unbedingt unmittelbar vor dem Entzünden noch einmal komplett umgeschichtet werden, damit die Tiere flüchten können, die sich dort versteckt haben. Beim Umschichten sollte man Lärm machen, um die Tiere zu vertreiben.

Doch noch nicht einmal Lärm hilft immer, wie der Hamburger Tierschutzverein schriebt. Denn dieser schrecke eher erwachsene Tiere auf, Jungtiere würden sich eher verstecken.

Aufgeschichtetes Holz im Garten kann schönes Biotop sein

Eigentlich sind Holz- oder Reisighaufen viel zu schön und interessant, um sie zu verbrennen, wie auch die Tierschützer schreiben. Solche kleinen Biotope bieten willkommenen Lebensraum für alle möglichen Säuger, Vögel, Amphibien und Insekten, und sie sind interessant zu beobachten.

Um sie als Osterfeuer anzuzünden, sind sie viel zu schade.

