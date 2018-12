In einigen Ländern kommt der Weihnachtsmann in der Heiligen Nacht durch den Kamin. Aber in Berlin zeigte der Gabenbringer seine Kletterkünste bereits am dritten Advent. Mit Paketen im Schlepptau seilte sich der sportliche Weihnachtsmann aus rund 100 Metern Höhe vom Panoramapunkt des Kollhoff-Towers am Potsdamer Platz ab. Die Kletterpartie war aber nicht als Trainingseinheit geplant, sondern der gute Mann musste einen Gabensack befreien, der von seinem Schlitten gefallen war, wie er selbst am Sonntag in Berlin erkläret. "Ich bin mit meinem Schlitten über den Panoramapunkt geflogen. Und leider ist einer meiner Säcke aus dem Schlitten gefallen, deshalb bin ich hier zwischengelandet und werde ihn jetzt suchen gehen." Und die Kinder auf der Straße vor dem Hochhaus hatten auch am dritten Advent Grund zur Freude. Denn der Weihnachtsmann hatte in seinem geretteten Gabensack für jeden ein kleines Geschenk parat.