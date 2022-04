Sehen Sie im Video: 95-Jähriger ist der älteste Wing Walker der Welt – und das alles für einen guten Zweck.









































Der Brite Ivor Button ist der älteste "Wing Walker" der Welt – und das mit unglaublichen 95 Jahren.





Interviewer: Freuen Sie sich?

Ivor: Ja. Ja, das tue ich. Ich mache mir nur Sorgen, wie ich auf den Flügel klettern soll. Aber ansonsten freue ich mich sehr.





Angst hat Ivor vor dem Stunt nicht, denn bereits als kleiner Junge entdeckt er seine Begeisterung fürs Fliegen.





Interviewer: Waren Sie schon immer aktiv und ein "Adrenalinjunkie"?

Ivor: Ja. In den vergangenen Jahren bin ich schon mit Heißluftballons und Ultraleichtflugzeugen geflogen und Gleiten gewesen und all solche Sachen.





Mit seiner Familie besucht der damals Sechsjährige einen "Flying Circus" und fliegt das erste Mal in einem Cockpit mit.





Noch heute ist der Brite begeistert vom Fliegen – So steigt er gefesselt an die Spitze eines Flugzeugs in die Lüfte.





Ivor: Einer meiner Enkel, der in Australien lebt hat diesen Flug für mich organisiert. Er hat mich gefragt, ob ich es machen möchte, aber ich habe nie wirklich zugestimmt. Ich bin aber sehr froh, dass er das organisiert hat.





Mit seinem Stunt erreicht Ivor sogar einen neuen Guinness-Weltrekord.





Interviewer: Warum tun Sie das? Was ist der Grund?

Ivor: Ich möchte die Organisation “Ataxia UK” unterstützen. Meine Familie leidet unter dieser Krankheit und auch ein dreijähriger Junge, den ich kenne, leidet darunter. Er ist noch so klein und hilflos. Ich wollte auch lieber eine kleine Organisation unterstützen als eine der Großen.





Eine Ataxie kann unterschiedliche Störungen der Bewegung und Koordination hervorrufen, wie z.B. das Gehen und Stehen, aber auch das Sprechen.





Ivor ist mit seinen 95 Jahren somit nicht nur der mutigste Mann, sondern hat auch noch einen guten Grund für seine waghalsigen Aktionen.

