Zu viele schwirrende Wespen können bei einem schönen Sommertag ganz schön nervig sein. Sollten Sie den Eindruck haben, dass es dieses Jahr besonders viele der surrenden Plagegeister gibt, liegen Sie richtig. Stabile Hitze, wenig Regen - aus Sicht der Wespen ideale Bedingungen, um sich fortzupflanzen. Um sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, rät der Wildtierbeauftragte des Berliner Senats, Derk Ehlert: "Vor allem darf man die Tiere nicht ärgern, nicht einengen und auch nicht anpusten, denn das, was wir ausstoßen ist Kohlendioxid, das ist wiederum eine Gefahr für die Tiere, da könnten sie aggressiv werden, also ruhig bleiben und eher Abstand wahren." Um Ruhe zu bewahren hilft es, die Wespen besser zu verstehen. Melanie von Orlow vom Naturschutzbund erklärt, dass Wespen und Hornissen eigentlich nur aggressiv werden, wenn sie ihr Nest bedroht sehen. Das schnelle herumfliegen, das von vielen als aggressiv interpretiert wird, hat einen ganz anderen Grund: "Das Problem ist, Wespen sehen erst bei hohen Fluggeschwindigkeiten scharf. Das heißt, sie fliegen immer so nervös, selbst wenn sie unten jagen, fliegen sie so nervös umher." Sollte man dennoch einmal gestochen werden, rät von Orlow, nicht sofort zu kühlen. "Sondern das Geschickteste sind tatsächlich so Gerätschaften zu verwenden, wie zum Beispiel der berühmte Stichheiler, das sind solche Geräte (ZEIGT DAS GERÄT) die einfach lokal die Stichstelle erwärmen. Alternativ kann man auch Zitrone, halbierte Zwiebel oder Rhabarber auf den Stich reiben, und danach erst kühlen." Andrea Krohnen vom Backwarenstand ist auf Wespenstiche allergisch, sie greift zu anderen Mitteln: "Jaja, gleich Spritze bereit und dann warte ich immer so fünf bis zehn Minuten, hab ihm schon gesagt, also wenn ist, dann 112 anrufen, weil dann muss ich auch direkt weg - wohl keine Ader getroffen und ging gut, Gott sei Dank." Einen Hausmitteltrick hat Frau Krohnen trotzdem: Sie verbrennt Kaffeepulver, was die die Wespen nicht vertreibt, Weg gehen sie nicht, aber sie bleiben ruhiger. "Wenn man dann ein Teil da hochnimmt, wo sie gerade drauf sitzen, kommen natürlich alle hoch, werden sie aggressiv, aber man merkt, dass es doch ein bisschen hilft." Wer an seinem Haus ein Nest findet, sollte jedoch auf Experimente verzichten und sich Rat von Schädlingsbekämpfern oder Umweltverbänden holen.