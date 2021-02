Sehen Sie im Video: So hat Tief "Tristan" Nord- und Mitteldeutschland beschäftigt.









Eisig kalter Wind zog am Wochenende durch die Republik. Der Wintereinbruch hat große Teile Deutschlands erfasst, blieb jedoch hinter den Erwartungen von Rettungsdiensten und Wetterexperten zurück. In Berlin trotzten die Menschen am Sonntag den Minustemperaturen. Im Volkspark Wilmersdorf gingen viele Familien raus zum Schlittenfahren. Bei minus 6 Grad ging auch der ein oder andere joggen. Tief "Tristan" hatte Schnee, Sturm und Eisregen über weite Teile Mittel- und Norddeutschlands gebracht. Auf der A5 in Nordhessen kamen am Sonntag einige Fahrzeuge ins Rutschen. Der Winterdienst war mit seinen Streufahrzeugen im Dauereinsatz. Vor allem in NRW lag hoher Schnee, der Wintereinbruch hatte hier zu vielen Verkehrsunfällen geführt. Nach Polizeiangaben gab es seit Samstagnachmittag 222 Unfälle aufgrund des Wetters. Dabei seien zwei Menschen schwer und 26 leicht verletzt worden. Ausfälle im Nah- und Fernverkehr gab es bundesweit. In mehreren Städten hat die Bahn Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende organisiert. Das große Chaos blieb insgesamt jedoch aus. Meteorologen rechnen damit, dass es in vielen Teilen Deutschlands bis mindestens Montag weiter schneit. Das nördliche Thüringen und Sachsen-Anhalt seien von Sonntag auf Montag besonders betroffen. In der Nacht werde es zudem im Norden Bayerns, im Süden Thüringens und in Südwest-Sachsen schneien. Die Temperaturen bleiben in Mittel- und Norddeutschland nach wie vor frostig.

