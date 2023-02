Das Landgericht in Wien

In Wien sorgt im November 2020 ein Terroranschlag mit vier Toten für Entsetzen. Der Attentäter wird noch in der Nacht getötet. Nun sind die Urteile gegen seine mutmaßlichen Helfer gefallen.

Bei dem Prozess um den Wiener Terror-Anschlag von November 2020 sind vier Angeklagte als Unterstützer des Täters wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen sahen es am Mittwochabend als erwiesen an, dass sie bei der Auswahl des Anschlagsziels sowie bei der Beschaffung von Schusswaffen und Munition geholfen hatten.

Die Staatsanwaltschaft hatte zwei weiteren Männern ebenfalls vorgeworfen, durch die Vorbereitung des Attentats zu Mord beigetragen zu haben. Die Geschworenen im Wiener Landgericht sprachen sie jedoch wegen mangelnder Beweise von diesem Haupt-Anklagepunkt frei. Vor dem Urteil haben sich am Mittwoch die mutmaßlichen Helfer des islamistischen Attentäters von ihm distanziert und ihre Unschuld beteuert.

Attentäter tötete vier Menschen in Wien

"Für mich war das eine abscheuliche Tat, die in keiner Weise zu rechtfertigen ist", sagte ein Angeklagter, der den späteren Täter in die slowakische Hauptstadt Bratislava gefahren hatte, wo dieser erfolglos versuchte, Munition zu kaufen. Er habe nicht mitbekommen, was der Täter plante. "Ich distanziere mich von jeder terroristischen Gruppe", sagte er.

Ein anderer Angeklagter gab zu, dass er in die Vermittlung von Schusswaffen involviert war. "Ich bereue es zutiefst", sagte er. "Aber ihr könnt sicher sein, dass ich nie mit terroristischen Sachen zu tun hatte", sagte er zu den Geschworenen, bevor sie sich zur Beratung zurückzogen.

Die Schuldsprüche sind noch nicht rechtskräftig. Der Richterspruch zum Ausmaß der Strafen wurde noch im Laufe des Abends erwartet.

Der 20-jährige Täter war ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er tötete am 2. November 2020 vier Menschen im Wiener Stadtzentrum, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Eines der Todesopfer war eine deutsche Studentin. 23 Passanten wurden teils schwer verletzt, auch unter ihnen waren einige Deutsche.