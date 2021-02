Sehen Sie im Video: Heftiger Wintereinbruch in den USA und Mexiko – tausende Schildkröten aus Meer gerettet.









Der heftige Wintereinbruch im Süden der USA hat auch diese Schildkröten eiskalt erwischt. Die wechselwarmen Meeresreptilien können sich im abgekühlten Wasser nicht mehr richtig bewegen. In diesem texanischen Messezentrum sind Tausende Tiere untergekommen. Sie wurden am Strand von South Padre Island angeschwemmt und harren nun aus, bis der Golf von Mexiko wieder die richtige Temperatur für sie hat. Auch die Menschen, wie diese Food-Bloggerin in San Antonio versuchen, sich in der sonst subtropischen Region über die Frostperiode zu bringen. Allein in Texas sind bereits mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Millionen Einwohner in dem US-Bundesstaat und im benachbarten Mexiko sind seit Tagen ohne Strom. Eine Katastrophe auch und vor allem für die vielen Migranten aus Mittelamerika, die auf dem Weg in die USA in mexikanischen Camps festsitzen. Das Wasser, mit dem sie sich versorgen, friert ein. Und gegen den eisigen Wind bieten die Zeltbahnen kaum Schutz. Schnelle Hilfe ist nicht in Sicht. Die Meteorologen rechnen damit, dass die ungewöhnlich scharfe Kältewelle frühestens am Wochenende nachlässt.

