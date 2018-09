Der Sturm "Florence" hat auch am Sonntag mit heftigen Niederschlägen weitere schwere Überschwemmungen im Osten der USA ausgelöst. In North Carolina waren Ortschaften teilweise von der Außenwelt abgeschnitten. Zehntausende Häuser wurden beschädigt. Die Zahl der Todesopfer stieg nach Behördenangaben auf mindestens 16. Seit Donnerstag sind in Teilen North Carolinas bis zu 100 Zentimeter Niederschlag gefallen. Die Behörden warnten am Sonntag, Entspannung sei nicht in Sicht. Die Pegel an vielen Flüssen in der Region stiegen weiter. Fast 800.000 Haushalte und Unternehmen waren weiter ohne Strom.