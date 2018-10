Bei einem Polizeieinsatz in Kirchheim in Rheinland-Pfalz sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Polizistin und ein Polizist, die zu dem Einsatzort in eine Wohnung gefahren waren, wurden schwer verletzt. Der leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber zum vermutlichen Tathergang: "Heute Morgen hat eine Frau die Polizei fernmündlich informiert, ihr Sohn hätte einen Anfall, er würde unter Drogen stehen, und würde sie angreifen. Polizeibeamte, ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin, kamen in diese Wohnung. Sie wurden nach bisherigen Erkenntnissen von dem jungen 25-jährigen Mann angegriffen und haben nach den vorläufigen Erkenntnissen, um Angriffe von sich fernzuhalten, auf den jungen Mann geschossen. Nach dem Ergebnis der bisherigen Begutachtung durch Rechtsmediziner ist der Mann an den Schussverletzungen verstorben. Es waren mehrere Schüsse. Die genaue Zahl ist bislang noch nicht ganz klar." Die Umstände des Todes der Mutter des 25-jährigen werden derzeit untersucht. Die Frau war 56 Jahre alt. Rechtsmediziner und weiterer Spezialisten haben mit den Ermittlungen am Tatort begonnen.