Sehen Sie im Video: XXL-Wonneproppen – 18-monatiges Mädchen trägt Kleidung für Vierjährige.





























Die 18 Monate alte Skylar ist für ihr Alter überdurchschnittlich groß und trägt bereits die Kleidung einer Vierjährigen.





2021 kommt das Mädchen auf die Welt – und das mit einem normalen Gewicht.





Mittlerweile wiegt sie fast 17 Kilogramm, fast das doppelte an Gewicht für ihre Altersklasse.





Mutter Anna berichtet, dass ihre Tochter einen großen Appetit hat – besonders Milch trinkt Skylar gerne.





Die Polin war selbst als Baby etwas griffiger als andere Kinder in ihrem Alter. Demnach denkt sie, dass es genetische Ursachen hat. Sobald sie laufen konnte, hat Anna das Gewicht wieder verloren.





Im Netz teilt die alleinerziehende Mutter Videos und Bilder ihrer Tochter. Dort muss sie mit fiesen Kommentaren und Nachrichten umgehen.





Viele Nutzer werfen ihr vor, Skylar nur mit FastFood oder Schokolade zu füttern. Dennoch gibt es auch viele Menschen, die begeistert von den beiden sind.





Dennoch lässt sie sich nicht von den Kommentaren einschüchtern.





„Ich mache alles richtig und mein Kind benötigt einfach Kraftstoff zum Wachsen, so einfach ist das. Ich werde nicht aufhören, Bilder von ihr zu posten, denn ich denke, dass sie wunderschön ist.“





Für Mama Anna ist Skylar schon immer ein „Mini-Model“ gewesen – egal in welcher Kleidergröße.

