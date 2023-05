von Eugen Epp Für ein Bisonkalb im Yellowstone Nationalpark gab es wohl keine Rettung mehr: Nachdem ein Mann das Jungtier angefasst hatte, musste es eingeschläfert werden. Die Herde hatte es verstoßen.

Eigentlich war es gut gemeint: Als ein Tourist im Yellowstone-Nationalpark in den USA ein Bison-Kälbchen entdeckte, das von seiner Herde getrennt worden war, nahm er die Sache selbst in die Hand. Die anderen Tiere hatten einen Fluss überquert und das Jungtier zurückgelassen. Der Mann trug das Kalb deshalb selbst vom Fluss auf einen Weg. Was dem Tier wohl helfen sollte, verursachte letztlich seinen Tod.

Wenige Tage nach dem Vorfall gab der Yellowstone-Nationalpark bekannt, dass das Bisonkalb eingeschläfert werden musste. Es habe sich in die Nähe von Menschen und Autos begeben und dadurch eine potenzielle Gefahr dargestellt. Parkwächter versuchten, das Kalb wieder mit seiner Herde zu vereinen, scheiterten damit aber. Das Tier wurde "von der Herde verstoßen und verursachte eine gefährliche Situation, indem es sich Menschen und Autos an der Straße näherte", begründete der Nationalpark seine Entscheidung, den kleinen Bison zu töten.

Direkter Kontakt kann für Menschen und Bisons gefährlich werden

Auf seiner Website hat der Park ein Fahndungsbild des Besuchers veröffentlicht, der das Bisonkalb angefasst hatte, zusammen mit einer Personenbeschreibung. Augenzeugen werden um Hinweise gebeten. Dem Mann drohen laut CNN eine Geldstrafe von 5000 US-Dollar sowie unter Umständen eine Haftstrafe von bis zu sechs Monaten. Laut den Regeln des Nationalparks, der zum größten Teil im US-Bundesstaat Wyoming liegt, müssen Besucher einen Abstand von mindestens 23 Metern zu Bisons wahren. In mehreren Fällen kam es bereits dazu, dass Menschen von Bisons verletzt wurden.

Die heißen Quellen im Yellowstone Nationalpark. Historischer Stich von circa 1885.

Doch nicht nur für Menschen kann der Kontakt gefährlich werden. Der Yellowstone-Nationalpark wies aus aktuellem Anlass noch einmal darauf hin, warum es wichtig sei, sich von den Tieren fernzuhalten. Das Eingreifen von Menschen könne zur Folge haben, dass Wildtiere ihre Jungen verstoßen würden. In den meisten Fällen hat der Nachwuchs dann nur noch geringe Chancen, auf eigene Faust in der Wildnis zu überleben.

