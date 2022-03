Eine Zeichnung des Malers Albrecht Dürer aus dem 16. Jahrhundert wurde für lediglich 30 US-Dollar verkauft. In Wahrheit könnte sie über zehn Millionen US-Dollar wert sein.

Der 1528 verstorbene Albrecht Dürer gilt laut Agnews Gallery – dem Londoner Auktionshaus, in dessen Besitz sich nun ein neuerworbenes Dürer-Kunstwerk befindet – sowohl als der größte deutsche Künstler seiner Zeit als auch als einer der wichtigsten Künstler und Intellektuellen der europäischen Renaissance. Die jetzt wiederentdeckte Zeichnung trägt den Titel "Die Jungfrau und das Kind", wie der Sender CNN zusammenfasst, der als erstes über den Fund berichtet hatte.

Zeichnung von Albrecht Dürer stammt vermutlich von 1503

Da Dürers Karriere und Vermächtnis seit seinem Tod eingehend untersucht wurden, ist es äußerst selten, unbekannte Werke von ihm zu finden. Agnews erklärte in einer Pressemitteilung, dass diese Zeichnung "seit ihrer Wiederentdeckung Gegenstand von großem Interesse" war. Der in Boston ansässige Kunstsammler Clifford Schorer, der Berater der Galerie ist, sagte gegenüber CNN, dass er zufällig auf dem Weg zu einer Party in Massachusetts im Jahr 2019 auf das seltene Kunstwerk gestoßen sei, das vermutlich 1503 fertiggestellt wurde.

Er habe vergessen, ein Party-Geschenk zu besorgen, und machte unterwegs einen Abstecher zu einem Buchladen, der Sammelbände verkaufte. Der Buchhändler sagte ihm, sein Freund habe eine Dürer-Zeichnung und bat ihn, sie sich anzusehen. Schorer stimmte zu, machte sich aber wenig Hoffnung, da das letzte Mal, dass eine unbekannte Zeichnung von "Kaliber" des Künstlers entdeckt wurde, mehr als 100 Jahre zurückliegt, sagte er im Gespräch mit CNN.

Fälschung oder Meisterwerk?

Das Kunstwerk sei bei einem Flohmarkt im Haus eines Architekten gekauft worden, der das Stück von seinem Vater geschenkt bekommen habe, sagte Schorer. Als er Wochen später kam, um das Kunstwerk zu begutachten, war er von dessen Qualität überrascht. Schorer ergänzt, er habe dem Besitzer, der anonym bleiben möchte, gesagt: "Ich denke, es ist entweder die größte Fälschung, die ich je gesehen habe, oder ein Meisterwerk."

Das Kunstwerk sei einer technischen Altersanalyse unterzogen worden und trage die Handschrift des Künstlers, so Schorer. Er glaubt, dass es "achtstellig", also über zehn Millionen Dollar wert sei. "Er war ein Maestro in Schwarzweiß, und seine berühmten Drucke […] inspirierten Künstler auf der ganzen Welt.“

Quellen: CNN, Agnews Galerie