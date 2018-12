Rund 10 Tage werkelten Arbeiter in Bethlehem und bauten einen über 16 Meter hohen Weihnachtsbaum auf, der dann mit über 2000 Weihnachtskugel und Lichterketten verziert wurde. In der Nacht auf Sonntag erstrahlte der Baum dann in vollem Licht, und mit einem Feuerwerk wurde die Weihnachtszeit eingeläutet. Hunderte Schaulustige waren bei der Eröffnungsfeier dabei. Bethlehem gilt als die Geburtsstätte Jesus Christus. Die palästinische Stadt erwartet auch in diesem Jahr wieder Hunderttausende Touristen und christliche Pilger, die in der vorweihnachtlichen Zeit nach Bethlehem kommen.