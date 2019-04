Frühlingsgefühle bei Meng Meng und Jiao Qing. Die beiden Großen Pandas, die seit 2017 im Berliner Zoo leben, zeigen offenbar Anzeichen von Paarungsbereitschaft und turteln seit einigen Tagen miteinander. Das ist bei den Tieren ist das keine Selbstverständlichkeit: Nach Angaben des Zoos ist ein Weibchen oft nur alle zwei bis drei Jahre empfängnisbereit. Und wenn es so weit ist, bleiben nur rund 72 Stunden für die Befruchtung. Bei den Berliner Pandas deutete eine Verhaltensänderung darauf hin, dass es jetzt so weit sein könnte, sagte der Panda-Revierleiter Norbert Zahmel am Freitag: "Und als dann das Verhalten wirklich von beiden Seiten frei von Aggression war, haben wir dann eben den Schieber geöffnet, dann haben die sich erst einmal so ein bisschen beschnuppert nur. Und es gab aber eine nette Situation, dass ihr jetzt das Verhalten von ihm ein bisschen zu aufdringlich war und dann hat sie ihm ganz sanft eine Backpfeife gehauen. Aber wirklich ganz sanft. Und er ist ganz erschrocken und verängstigt erst einmal weggerannt und dann wussten wir natürlich, das war sehr beruhigend für uns: Sie hat die Hosen an." "Schätzchen" (Jiao Qing) und "Träumchen" (Meng Meng) leben in dem speziell für sie errichteten und rund 5.500 Quadratmeter großen "Panda Garden". Durch einen engmaschigen Zaun im Gehege sollten sich die beiden erst mal beschnuppern. Dann wurde die Öffnung im Zaun immer größer. Am Freitagmorgen um 08.00 Uhr ließen Zoomitarbeiter die jungfräulichen Bären dann erstmals zusammen. Jetzt hofft man natürlich, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln und präferiert eine natürliche Empfängnis, aber auch eine künstliche Befruchtung wäre denkbar. Schließlich gilt der Große Panda als gefährdete Art. Laut Zoo leben nur noch weniger als 2.000 Exemplare in der Wildnis, knapp 70 Prozent von ihnen in staatlichen Schutzgebieten.