Ein einsamer Delfin zieht seine Runden - zurückgelassen haben ihn die Besitzer des Zoos im japanischen Choshi, östlich von Tokio. Der Zoo musste schließen, weil seit dem Tsunami und der Fukushima-Krise 2011 immer weniger Zuschauer kamen. Honey, so heißt die Delfindame, und die anderen Zootiere wie Pinguine, Fische und Reptilien sind in dem Zoo zurückgeblieben. Ab und zu kommen Ex-Angestellte und füttern die Tiere. Erst seit Tierschützer darauf aufmerksam wurden, hat die Öffentlichkeit davon Notiz genommen: Akiko Mitsunobu ist in Sorgen um Honey: "Ich glaube, dass der Delfin sich nur so bewegt und wenig schwimmt, könnte doch darauf hindeuten, dass es ihm mental schlecht geht." Besonders tragisch. Honey soll 2005 in der japanischen Hafenstadt Taiji gefangen worden sein. Der Ort gelangte weltweit zu zweifelhafter Berühmtheit, als der Oscar-gekrönte Dokumentarfilm "Die Bucht" über die brutalen Fangtechniken berichtete. Bei der Jagd wurden Hunderte Tiere abgemetzelt, andere an Zoos verkauft. Tierschützer und andere setzen sich jetzt dafür ein, dass die Tiere ein neues Zuhause bekommen.