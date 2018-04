Tatort: Tierpark Neumünster. Futterspenden für Tiere wurden mit Reißzwecken und Büroklammern gespickt. Aufmerksame Mitarbeiter haben diese vor der Fütterung gefunden und aussortiert. Die Zoo-Direktorin Kaspari ist empört und wird Anzeige erstatten. "Wir werden unsere Tiere in nächster Zeit sehr sorgfältig beobachten und wir überlegen, wie wir die Tonnen in Zukunft besser sichern können" Verena Kaspari, Tierpark Neumünster. Wer tut unschuldigen Tieren nur so etwas schreckliches an?