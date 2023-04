Sämtliche Erlöse der Bier-Versteigerung sollen an die Wohltätigkeitsorganisation "The Prince's Trust" gehen, die Charles III. einst gründete

Ein Bier, dass eigentlich zur Inthronisation eines Vorgängers gebraut wurde, kommt anläßlich der Krönung Charles III. am 6. Mai unter den Hammer. Ob bzw. wie es schmeckt, bleibt einstweilen Verschlusssache.

Ein wahrhaft königlicher Tropfen wird am fünften Mai, dem Tag vor der Krönungsfeier Charles III. versteigert werden. Ursprünglich gebraut wurde das "Coronation Ale" bereits vor 86 Jahren anläßlich der geplanten Krönungsfeier für Edward VIII. Diese Feier fand jedoch niemals statt. Also wanderte die komplette Braucharge in einen Keller und verblieb dort mehrere Jahrzehnte lang, bis sie nahezu in Vergessenheit geriet.

Erst 2011, also 75 Jahre nach der Einlagerung, wurden die Bestände bei Arbeiten in den Kellern der Brauerei Greene King im südostenglischen Bury St. Edmunds wiederentdeckt. "Bis vor wenigen Jahren stand das unberührte Coronation Ale tief unter der Brauerei in unseren Kellern. Bis wir zufällig darauf stießen. Wir haben es als historische Hommage an die Abdankung des Königs und als Erinnerung an unsere lange Braugeschichte dort belassen", beschreibt Greene King die in einem Facebook-Posting die Geschichte des Bieres.

Erlöse gehen an Wohltätigkeitsorganisation von Charles III.

Edward VIII. bestieg im Januar 1936 nach dem Tod seines Vaters George V. den britischen Thron. Im Dezember 1936 dankte er jedoch bereits wieder ab, sodass die eigentliche Krönungsfeier gar nicht erst stattfand. Statt König zu werden zog es Edward VIII. nämlich vor, die amerikanische – und bereits einmal geschiedene – Wallis Simpson zu ehelichen. Da beide Vorhaben, also eine Heirat mit Simpson und gleichzeitig eine Thronbesteigung, als unvereinbar galten, wurde die bereits monatelang vorbereitete Krönungsfeier schließlich kurzfristig abgesagt. Und dadurch wanderte auch das eigens für diesen Anlass gebraute "Coronation Ale" in einen Keller und blieb ungetrunken, wie CNN die Umstände rund um die damals ausgefallenen Festivitäten zusammenfasst.

Nun aber, etliche Jahrzehnte später, wird das Bierkonvolut versteigert. Unter den Hammer kommt ein Bier mit stattlichen zwölf Prozent Volumenalkohol. Wie CNN die Brauerei zitiert, sei es aus englischem Hopfen und Gerste hergestellt worden, "um ihm einen reichen fruchtigen Geschmack zu verleihen."

Sämtliche Erlöse der Versteigerung sollen an die Wohltätigkeitsorganisation "The Prince's Trust" gehen, die Charles III. einst gründete, um benachteiligten Jugendlichen zu helfen.

