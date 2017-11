Gemäß dem weitläufigen Glauben leben in der chinesischen Kultur die Seelen der Verstorbenen in einer anderen Welt weiter und die Gräber sind ihr irdischer Wohnsitz. Die Bestattungskultur ist daher oft extravagant und aufwendig. Dabei können Kosten für eine Urne mit der Asche des Toten von Zehntausenden von Euro entstehen. Doch sowohl der Platzmangel in Hongkong als auch die hohen Kosten haben dort zu einem neuen Konzept geführt. Das Start-up-Unternehmen iVeneration hat die Vision einer virtuellen Bestattung entwickelt. Gründer Anthony Yau mit weiteren Hintergründen zu seiner Idee: "Es gibt nicht genug Platz für die Lebenden und die Preise für Grundstücke sind sehr hoch, und damit auch der für die Toten. Die Toten nehmen sogar mehr Platz weg als die Lebenden, da sie sich nicht bewegen und das Land viele Jahre blockieren und permanent an einem Ort sind. Die Lebenden sind nicht immer an einer Stelle und daher kann das Land auch öfter neu genutzt werden. Der Platzmangel ist für tote Personen also eine größeres Problem als für Lebenden." Einer der ersten Kunden ist Alex Lee, ein 46-jähriger Angestellter der Firma, die virtuelle Grabsteine und Gedenkmöglichkeiten dank Augmented Reality anbietet. Auch er unterstreicht die Tatsache des dramatischen Platzmangels in der Millionen-Metropole Hongkong: "Jeder weiß, dass es in Hongkong zu wenig Platz gibt. Die Regierung fördert eine Bestattung im Grünen. Aber ich denke, dass dieser neu entwickelte Service wirklich zur aktuellen Mentalität unserer zukünftigen Generation passt. Aus meiner Sicht muss man nicht an einen bestimmten Ort gehen, um zu Gedenken, denn das trägt man sowieso in seinem Herzen." Richtig Durchstarten will Anthony Yau mit seiner Firma im kommenden Jahr, also 2018. Aber immerhin rund 300 interessierte Kunden hat er bereits jetzt für sein Projekt gewinnen können.