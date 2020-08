Jetski-Unfall auf der Elbe

Eine 33-Jährige und ihr 45-jähriger Begleiter sind mitten in der Nacht zu einer Jetski-Tour aufgebrochen. Als sie nicht wiederkamen, riefen Freunde die Polizei. Rettungskräfte fanden die beiden lebensgefährlich verletzt.

Ein Ausflug auf der dunklen Elbe endete mit schweren Folgen: Bei einem Unfall mit einem Jetski sind zwei Menschen verunglückt und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren eine 33 Jahre alte Frau und ihr 45 Jahre alter Begleiter um kurz nach Mitternacht vom Hafen Kollmar bei Elmshorn aus zu einer Jetski-Fahrt auf der Elbe aufgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

An Land zurückgebliebene Freunde der beiden verständigten später die DLRG, weil sie nicht wie geplant von der Ausfahrt zurückkehrten. Es folgten umfangreiche Suchmaßnahmen nach den Vermissten, an denen sich neben der DLRG auch Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, der regulären Polizei sowie der Freiwilligen Feuerwehr beteiligten. Rettungskräfte der DLRG fanden den Jetski schließlich auf dem Leitdamm Pagensand.

Rettungskräfte fanden sie im Wasser treibend

Laut Polizeiangaben ist davon auszugehen, dass die beiden in der Dunkelheit den Leitdamm übersehen hatten und mit diesem zusammengestoßen waren. Die 33-Jährige, die leblos und mit dem Kopf unter Wasser neben dem Jetski trieb, konnte demnach noch vor Ort reanimiert werden. Der 45-Jährige, der sich zum Zeitpunkt der Rettung noch auf dem Jetski befand, habe bei dem Unfall eine schwere Kopfverletzung erlitten.

Beide wurden mit Rettungswagen in Hamburger Krankenhäuser transportiert und schwebten am Sonntagmittag noch in Lebensgefahr. Die an Land zurückgebliebenen Freunde und Angehörigen der Unfallopfer wurden durch einen Notfallseelsorger vor Ort betreut. Grundsätzlich ist das Befahren der Elbe mit Jetskis laut Angaben der Hamburger Wasserschutzpolizei in dem betreffenden Abschnitt gestattet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.