Grausiger Fund am Sonntag in einem Baggersee auf Zypern. Ermittler fanden dort das fünfte Opfer eines mutmaßlichen Serienmörders. Taucher fanden die Leiche in einem Koffer, der mit Zement beschwert worden war. Polizeichef Neophytos Shailos: "Nach großen Anstrengungen und vielen Schwierigkeiten, haben wir einen Reisekoffer aus dem See gezogen. Darin lag der Körper einer Frau und ein Block Zement. Der Körper wurde von einem Gerichtsmediziner begutachtet, die Verwesung war schon weit vorangeschritten. Es wird weitere Tests geben, um die Identität der Frau festzustellen." Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Opfer eines Serienmörders geworden ist. Der 35-jährige Verdächtige, ein Offizier der zyprischen Armee, hatte gestanden, in den vergangenen drei Jahren fünf Frauen und zwei Mädchen ermordet zu haben. Mitte April hatten Touristen die erste Leiche in einem verlassenen Schacht entdeckt. Wenig später wurden weitere Leichen gefunden. Der Verdächtige wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Polizei kündigte an, weiterhin nach einem dritten mutmaßlich in dem See versenkten Koffer mit menschlichen Überresten zu suchen. Die Mordserie war jahrelang unentdeckt geblieben. In diesem Zusammenhang gab es heftige Kritik an den Ermittlungsbehörden. Der Polizeichef wurde entlassen und der Justizminister trat zurück.