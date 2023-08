Den gestiefelten Kater, Garfield und Jerry kennen viele. Es gibt aber auch berühmte weibliche Katzen, die zuweilen besonders in Erinnerung bleiben. Eine Auswahl aus der (Pop-)Kultur zum Weltkatzentag.

Sie kuscheln, schnurren, miauen und zerkratzen auch mal das Sofa, aber geliebt werden sie trotzdem: die Katzen. Sie leben in mehr als 15 Millionen deutschen Haushalten und sind damit noch vor den Hunden die beliebtesten Haustiere der Republik. Auch in der (Pop-)Kultur haben die Vierbeiner einige berühmte Figuren hervorgebracht – nicht nur die männlichen Varianten wie Garfield.

Die Heldin

Sie ist elegant und agil, schnell und clever, etwas ominös und mysteriös, weder vollkommen gut noch eindeutig böse. Die Superheldin Catwoman verkörpert viele katzenhafte Eigenschaften und taucht in diversen Batman-Verfilmungen auf, wo sie unter anderem von Schauspielerinnen wie Michelle Pfeiffer, Anne Hathaway oder Zoë Kravitz gespielt wurde. 2004 bekam sie einen eigenen Film mit US-Schauspielerin Halle Berry in der Hauptrolle. Mehr als 40 Kätzchen sollen für den Film trainiert worden sein. Berry soll eines davon adoptiert haben – ein orange-weißes Jungtier namens Playdough. 2017 stirbt die Katze dann an Krebs.

Die Rapperin

Die Berlinerin Katharina Löwel rappt seit fast 20 Jahren unter dem Pseudonym "Kitty Kat" – eine Hommage an ihr Lieblingstier. Als sie damals anfängt, Musik zu machen, ist die Rap-Szene noch viel stärker von Männern dominiert als heute. Löwel erkämpft sich dennoch ihren Platz und wird als erste und einzige Frau Teil des Musiklabels "Aggro Berlin", zu dem einst auch Rapper wie Sido und Bushido gehörten. Während dieser Zeit muss sie sich auch sexistische Kommentare anhören. Ihr großer Durchbruch bleibt lange aus. Doch 2021 landet Kitty Kat mit "Be a Hoe/Break a Hoe" auf Platz eins der deutschen Single-Charts – ein gemeinsames Lied mit der erfolgreichen Rapperin Shirin David.

Die Stil-Ikone

Mit einem Schleifchen am Scheitel und pinkfarbenen Kleidern erblickt die berühmte Hello Kitty 1974 das Licht der Welt. Ursprünglich dient die Figur nur als Illustration einer Kindergeldbörse, erst später wird aus ihr eine weltberühmte Stil-Ikone. Heute gibt es unzählige Produkte mit Hello Kitty. Sie ist Japans großer Exportschlager. Doch Vorsicht: Was wie ein Kätzchen ohne Mund aussieht, soll in Wirklichkeit gar keins sein. 2014 sorgt nämlich plötzlich die Nachricht für Wirbel unter den Fans, dass Hello Kitty trotz des Namens ein englisches Schulmädchen sei.

Das Katzenauge

Schauspielerin Jennifer Lawrence, Model Bella Hadid, Influencerin Olivia Palermo und unzählige andere Menschen schminken sich seit geraumer Zeit den Cat-Eye-Look. Mit dem geschwungenen Lidstrich kann man sich zwei große Katzenaugen zaubern. Der Beauty-Klassiker hat eine lange Geschichte und ist schon im Alten Ägypten beliebt. In den 20er Jahren tragen Schauspielerinnen wie Louise Brooks und Greta Nissen das Cat Eye und später auch Ikonen wie Marylin Monroe.

Die Glücksbringerin

Die japanische Katze Maneki-Neko ist eine traditionelle Göttin, die neben Glück genauso Reichtum herbeirufen soll. Auch in Deutschland werden sie viele kennen: Oftmals steht eine Maneki-Neko-Figur in Schaufenstern oder Restaurants. Meistens ist sie weiß mit schwarzen und braunen Flecken, oft aber auch gold. Das Wichtigste ist jedoch ihre winkende Pfote. Hebt sie ihre rechte, ruft sie Geld herbei. Mit der linken hingegen lädt sie Menschen und Kunden zu sich ein. Allerdings ist nicht ganz klar, ob es sich bei Maneki-Neko um einen Kater oder eine Katze handelt.