Weltklimarat: Temperaturplus schon bei über 1,5 Grad

Deutsche Umwelthilfe DUH - ein Interessenverein mit ausschließlich hehren Zielen?

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), in ihrer Praxis ja schon seit Jahren nicht gänzlich unumstritten, siehe nur den Link: [url]https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Umwelthilfe[/url], dort vor allem die Abschnitte 'Abmahnpraxis' und 'Industriekooperationen', hat heute tatsächlich gerichtlich [b]Beugehaft[/b] gegen den baden-württembergischen MP Kretschmann, den dortigen Innenminister Strobl, und RP Reimer beantragt, weil ihr das flächendeckende Fahrverbot für Euro-5-Diesel in Stuttgart nicht schnell und konsequent genug umgesetzt wird. Wenn ich auch die Tätigkeit dieses e.V. -vor allem in Sachen Dieselaffäre- durchaus positiv bewerte: Geht die Klagebefungnis und -bereitschaft des Vereins hier nicht ein wenig zu weit? Wie denkt ihr darüber?