Weltranglistenerster van Gerwen im Halbfinale der Darts-WM

London - Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen steht bei der Darts-WM in London im Halbfinale. In der Runde der letzten Acht schlug «Mighty Mike» am späten Abend den Engländer Ryan Joyce deutlich mit 5:1, der Niederländer darf damit weiter auf seinen dritten Titel im Alexandra Palace hoffen. Im Halbfinale kommt es zum Topduell mit dem Schotten Gary Anderson, der ebenfalls zweimal Weltmeister ist und bereits am Nachmittag Dave Chisnall mit 5:2 bezwungen hatte. Das zweite Halbfinale am Sonntag bestreiten «Bully Boy» Michael Smith und der Underdog Nathan Aspinall.