Sehen Sie im Video: Japanische Weltraumtouristen zurück auf der Erde





Nach mehr als zehn Tagen im All sind der japanische Milliardär Yusaku Maezawa und sein Assistent, von der Internationalen Raumstation ISS kommend, wieder sicher auf der Erde gelandet. An Bord war auch der Kosmonaut Alexander Missurkin, der die beiden schon beim Start begleitet hatte. Ihre Raumkapsel landete am Montagmorgen nach Angaben der russischen Weltraumbehörde Roskosmos planmäßig in der kasachischen Steppe. Ihnen allen gehe es gut, hieß es. Russland hatte am 8. Dezember erstmals nach zwölf Jahren wieder Touristen zur ISS geflogen. Die drei Raumfahrer waren vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. Der 46-jährige Maezawa gehört laut dem Magazin »Forbes« mit einem Privatvermögen von rund 1,7 Milliarden Euro zu den 30 reichsten Menschen in Japan. Der Unternehmer machte sein Geld vor allem mit dem Verkauf von Kleidung im Internet. Wie viel die beiden Japaner für den Flug zur ISS bezahlt haben, ist nicht bekannt. Die Kosten pro Person werden auf umgerechnet zwischen 44 und 53 Millionen Euro geschätzt.

