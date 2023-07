Der Sommer bedeutet für viele nicht nur Urlaubszeit. Es ist auch jene Jahreszeit, in der oft Hochzeiten stattfinden. Für diesen besonderen Anlass, der einen neuen Lebensabschnitt einläutet, suchen sich Brautpaare den einen Ort aus, der ihnen besonders gut gefällt. Nicht wenige reisen dafür an einen Urlaubsort, um den Tag unvergesslich zu machen.

Eine ausgefallene Art für eine Trauung ist unter Wasser. So merkwürdig das auch klingen mag, so ist dies an verschiedenen Orten auf der Welt möglich. Etwa im "Sunshine State" Florida gibt es mehrere Tauchzentren, die eine Bootsfahrt mit Trauung am Meeresgrund anbieten. Eine Unterwasserwelt mit eindrucksvollen Tauchrevieren am karibischen Meer finden Brautpaare ebenfalls im mexikanischen Cancún. In der Region gibt es auch ein Unterwassermuseum, in dem diverse Skulpturen ausgestellt sind.

Auch vor der griechischen Insel Alonissos befindet sich ein Unterwassermuseum. Im anliegenden Nationalen Meerespark, der nach Angaben der Gemeinde der "größte natürliche Meerespark des Mittelmeers" ist, findet zudem die Mittelmeer-Mönchsrobbe Monachus-Monachus Schutz.

Unterwasser-Hochzeit: Angebot reicht von naturnahem Aquarium bis nach Bali

Wer für die Hochzeit unter Wasser jedoch nicht so weit weg reisen möchte, der kann sich auch hierzulande unter Wasser das Ja-Wort geben. Das Erlebnisbad im nordrhein-westfälischen Rheinbach bietet eine standesamtliche Hochzeit in einem Indoor-Tauchbecken an. In durchaus natürlicher Meeresumgebung geht es im englischen Birmingham, in einem riesigen Aquarium – unter anderem in Gesellschaft von Schwarzspitzen-Riffhaien, Rochen und tropischen Fischen. Eine Trauung im Trockenen, aber zugleich umgeben von Wasser und tropischen Fischen, ist dagegen im "Sea Life" in Timmendorfer Strand möglich.

Will man die Ehe doch am anderen Ende der Welt schließen, bietet die beliebte indonesische Ferieninsel Bali die Möglichkeit dazu. Hier treffen Taucher auf eine artenreiche Unterwasserwelt mit Schildkröten, exotischen Fischen sowie Riffhaien.