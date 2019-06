Wer wird Theresa Mays Nachfolger? - Auswahlverfahren beginnt

London - In London startet heute das Auswahlverfahren für einen Nachfolger der britischen Premierministerin Theresa May. Voraussichtlich elf Politiker der regierenden Konservativen werden sich um den Posten als Chef der Partei bewerben - und damit auch um das Amt des Premierministers. Als Favorit gilt der Brexit-Hardliner und frühere Außenminister Boris Johnson. Er ist zwar als Chefdiplomat in viele Fettnäpfchen hineingetreten. Ihm wird aber zugetraut, enttäuschte Brexit-Wähler, die sich von den Konservativen abgewendet haben, zurückzugewinnen.