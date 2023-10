Ein Hurrikan steuert mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern vom Pazifik auf die Halbinsel Baja California zu. Wann trifft er auf Land?

Vor der mexikanischen Westküste hat sich im Pazifik ein Hurrikan gebildet. "Norma" steuerte mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern auf die Halbinsel Baja California zu, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami am Mittwoch mitteilte.

Der Sturm befand sich laut NHC rund 835 Kilometer südöstlich des Ferienortes Cabo San Lucas. Den Vorhersagen zufolge wird er am Sonntag in der Region auf Land treffen.

Die Experten klassifizierten "Norma" am Mittwoch als Hurrikan der Stärke eins von maximal fünf. Nach Angaben des mexikanischen Wetterdienstes wird der Sturm voraussichtlich am Donnerstag schnell an Kraft gewinnen und Stärke drei erreichen, sich aber vor dem Wochenende wieder etwas abschwächen. Die Hurrikan-Saison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November.