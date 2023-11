Das aktuelle Wetter hat auch etwas Zauberhaftes. Dicke Schneeflocken schwebten am Freitagabend in München auf den Marienplatz nieder.

Das Wetter ist in manchen Regionen Deutschlands winterlich an diesem Wochenende, teils mit mehreren Zentimetern Neuschnee. Auf unseren interaktiven Karten können Sie das Schneetreiben virtuell beobachten.

Das Wetter stellt auf Winter um, und der erste echte Wintertag in Teilen Deutschlands hat etwas Zauberhaftes an sich: Viele Menschen konnten am Samstag mindestens zeitweise auf gepulverte Wiesen und weiße Dächer blicken. In höheren Lagen schlitterten Kinder wie Erwachsene sogar fröhlich mit Rodel und Skier die dick beschneiten Hänge hinab.

In den Kammlagen des Erzgebirges wurden bis zu 20 Zentimeter Schnee gemessen, auf dem Fichtelberg lagen am Samstag bis zu 30 Zentimeter. "In den Hochlagen oberhalb von 600 Metern kann man durchaus schon einen ausgewachsenen Schneemann bauen", sagte Jens Oemichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch in den Alpen hat es laut DWD eine "ganz beachtliche Menge" Neuschnee gegeben – und bis zu 25 Zentimeter sollen über Nacht folgen. Im Schwarzwald sind sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich.

Karte I zum Wetter am Wochenende: Arten der Niederschläge

Die untenstehende Übersicht zeigt die erwarteten Niederschlags-Arten für den heutigen Tag. Sie wird bereitgestellt vom Portal Wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört. Per Klick in die Grafik gelangen Sie zum Anbieter und können weitere Details abfragen.

Etwas weniger winter-wunderlich war es hingegen noch in der Nacht in Sachsen. Hier gab es ein Wintergewitter mit Schneeschauern und Blitzen. Das hat zu vielen Unfällen geführt – auch weil viele Autos laut Polizei noch mit Sommerreifen unterwegs waren.

Wetter aber auch Ursache für mehrere Unfälle

Allein die Polizeidirektion Chemnitz berichtete von 29 Unfällen im Zusammenhang mit dem Wetter im Erzgebirgskreis und Landkreis Mittelsachsen. Sechs Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Auch in anderen Bundesländern zeigte der Winter seine tückischen Seiten: Die Autobahn 8 musste in Bayern zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg am frühen Samstagmorgen gesperrt werden. Ein LKW war gegen eine Leitplanke geprallt, wodurch etwa 400 Liter Diesel aus dem Tank ausliefen. Auch im oberfränkischen Selb im Fichtelgebirge kam am Freitag ein LKW wegen Schneematschs von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Karte II: Sehen Sie, wo es schneit

Möchten Sie wissen, wo es in Deutschland gerade schneit? Die untenstehende interaktive Karte zeigt es Ihnen. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Im Menü oben rechts kann die dargestellte Ebene auch beispielsweise auf Regen oder die Temperaturen umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Auf den Autobahnstrecken in Thüringen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu elf weiteren Unfällen, bei denen drei Menschen leicht verletzt wurden. Vorläufiger Gesamtschaden hier: 140.000 Euro.

Daran waren aber die Autofahrer teils selbst schuld: So mancher Wagen laufe noch auf Sommerreifen, so die Autobahnpolizei. Außerdem hätten die Fahrer in fast allen Fällen ihre Geschwindigkeit nicht den winterlichen Fahrbahnverhältnissen angepasst. Der Appell der Polizei: In dieser Witterung umsichtiger und langsamer fahren.

Quellen: dpa / Deutscher Wetter-Dienst