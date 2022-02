Eine Biene sitzt in einem Krokus in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Frühling naht und bringt eine bunte Mischung mit sich: Es wird sonnig, wolkig, regnerisch und windig. In den nächsten Tagen kommt jeder Wetterliebhaber auf seine Kosten.

Die kommenden Tage bringen Deutschland eine bunte und vorfrühlingshafte Mischung aus Wolken und Wind, Schnee, Schauern und Sonne. «In den nächsten Tagen ist für jeden etwas dabei», teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Vor allem das Wochenende verheißt teils wolkenlosen Himmel.

Schauer am Donnerstag

Für Donnerstag erwarten die Meteorologen zunächst starke Bewölkung, nur in Südostbayern sei es bis zum Nachmittag noch sonnig. An der Nordsee dagegen ist bereits in der Früh mit Regen zu rechnen, der sich bis zu einer Linie Saarland-Harz-Rügen südostwärts ausbreite. In den Hochlagen der westlichen Mittelgebirge mischt sich auch Schnee in den Regen.

Abends seien dann vor allem an der Nordsee kurze Gewitter mit Schnee oder Graupel möglich. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad an der See und 15 Grad am Alpenrand. Im Osten und Süden weht ein schwacher bis mäßiger Wind, im Westen und Norden mäßiger bis frischer Wind mit starken, im Bergland und an der Nordsee sowie zeitweise auch in tiefen Lagen stürmischen Böen.

Am Freitag wird es dann wechselnd bis stark bewölkt, und von Nordwesten ziehen im Tagesverlauf zahlreiche Schneeschauer heran, örtlich auch kurze Gewitter mit Graupel. Nachmittags werden unterhalb 400 Metern nur noch Regenschauer erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und neun Grad, es weht ein mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind. In der Nordhälfte muss mit starken bis stürmischen Böen und an der See sowie auf den Bergen mit Sturmböen gerechnet werden.

Der Samstag beginnt vielfach stark bewölkt und vor allem an den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen fällt noch etwas Schnee. Im Tagesverlauf lockert es dann auf.

Später zeigt sich der Himmel teils wolkenfrei bei Temperaturen zwischen zwei und neun Grad. In den Hochlagen herrscht Dauerfrost.