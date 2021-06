Es wird heiß: Wer kann, nimmt schon am frühen Morgen ein Bad. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Sommer ist da: Vom Mittelmeer her ist am Mittwoch sehr warme Luft nach Deutschland geströmt. Am heutigen Donnerstag soll es noch heißer werden.

Sehr warme Luft aus dem Mittelmeerraum hat am Mittwoch vielen deutschen Städten die bisher wärmsten Temperaturen des Jahres eingebracht. So wurden vor allem im Westen und Südwesten Höchsttemperaturen erreicht, wie der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.

Diese würden am Donnerstag voraussichtlich übertroffen werden, sagte eine DWD-Sprecherin.

Am wärmsten wurde es am Mittwoch demnach mit 33,9 Grad Celsius in der Nähe von Speyer, im Ort Waghäusel-Kirrlach. Mit viel Sonnenschein lagen die Höchsttemperaturen deutschlandweit etwa zwischen 26 und 33 Grad.

An den Küsten war es mit 21 bis 25 Grad Celsius hingegen kühler. «Grund dafür ist die Wassertemperatur von 16 bis 19 Grad in Nord- und Ostsee», teilte der DWD mit. Dadurch habe sich die Luft nicht aufheizen können und komme stattdessen als «kühle Brise» an.