Hitze in Europa Verkehrschaos, Wälder in Flammen, erste Tote – die dramatischen Folgen der Hitzewelle in Bildern

Der frühe Vogel ... schützt sich zumindest vor allzu großer Hitze. In Baden-Württemberg sind Erntehelferinnen und -helfer heute besonders früh aufgestanden, um schon vor dem Sonnenaufgang Salat von einem Feld zu ernten.