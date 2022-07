von Michael Streck und Ingrid Eißele In der kleinen Stadt an der Ahr starben im vergangenen Juli zwölf Menschen in einem Heim. Der Bürgermeister Andreas Geron sprach mit dem stern über die Aufarbeitung, die Bürokratie und den schleppenden Fortschritt – "Der Weg ist lang, und man sieht kein Ende".

Herr Geron, wo sehen Sie Ihre Stadt und die Region ein Jahr nach der Flut-Katastrophe?

Tja, viele hatten gedacht, nach einem Jahr bin ich wieder zurück in meinem Haus. Und nun merken sie, dass daraus nichts wird. Ich habe keine Erhebungen über das gesellschaftliche Klima, aber aus meiner Sicht ist die Stimmung eher schlechter geworden. Wir leben in einer Ära der schlechten Nachrichten. Das ist gesamtgesellschaftlich so, trifft uns hier aber in einer besonders sensiblen Phase. Der Weg ist lang, und man sieht einfach kein Ende. Auch deshalb haben mein Bürgermeisterkollege aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und ich uns für die Landesgartenschau 2030 beworben. 2030 müsste die Region in großen Teilen wiederhergestellt sein. Der Mensch braucht irgendein Ziel, gerade jetzt. Und die Gartenschau wäre ein Lichtblick.

Aktuell leiden Menschen in mehrerlei Hinsicht: Körperlich, weil ihre Häuser zerstört wurden. Aber auch psychisch. Etwa wenn das Geräusch von Regen Erinnerungen triggert…

Das geht vielen so. Wir hatten vor einiger Zeit einen Starkregen. Ich war zu Hause und musste mich zusammenreißen, um nicht in Tränen auszubrechen. Da kommen Bilder wieder hoch.

Bei unserem letzten Treffen Ende vergangenen Jahres waren Sie sehr klar in Ihrer Ansage, wie ein Wiederaufbau aussehen sollen und sprachen sich für ein grundsätzliches Umdenken aus. Lässt sich die Theorie auch in die Praxis umsetzen?

Die meisten Menschen wollen zurück in ihre Häuser und werden ja auch teilweise dazu gezwungen, weil die Mittel für den Wiederaufbau zweckgebunden verwendet werden müssen. Denn so heißt der Fonds ja auch: Wiederaufbaufonds. Das bedeutet, dass, was existiert hat, wieder aufgebaut werden darf, falls die Schäden das zulassen. Und wenn nun jemand sagt "Ich fühle mich an dieser Stelle nicht mehr wohl, ich möchte woanders hin", dann ist das gar nicht so einfach. Man braucht ein Grundstück, und die sind rar. Schon deshalb wollen die meisten Bürger dorthin zurück, wo sie gelebt haben. Das ist schließlich ihre Heimat. Es gibt natürlich die Möglichkeit, flutangepasst zu bauen. Das wird auch gedeckt von dem Fonds. Aber einen Neustart im Sinne von "Wir machen jetzt alles anders" wird nicht passieren.

Enttäuscht Sie das?

Nein. Ich kann das nachvollziehen. Auch mein Haus ist vollgelaufen. Und ich ziehe auch nicht weg.

Wie weit ist die Region bei der Koordination des Hochwasserschutzes?

Der Kreis entwickelt ein Konzept, in jeder betroffenen Kommunen gibt es Fachleute, die der Frage nachgehen: Wo soll die Ahr künftig fließen? Und wie soll sie abfließen? Sie ist mancherorts nicht mehr in ihrem Bett oder hat sich geteilt in zwei Arme. Diese Hochwasser-Partnerschaft hat eine Weile gedauert, weil das Thema Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz sehr differenziert geregelt ist. Für die Bäche sind die Kommunen zuständig, für die Flüsse der Kreis und das Land, weil das Land weisungsbefugt ist.

Also das übliche bürokratische Chaos?

Es ist jedenfalls nicht so leicht, eine Vereinbarung zu treffen, weil man als Bürgermeister schnell an die Grenzen seiner Zuständigkeit kommt. Und alle Akteure zusammenzubringen, das ist eine Herausforderung. Wir wollten eine einfache Lösung und hatten die Idee, dass wir die Aufgabe dem Kreis übertragen. Aber das war rechtlich nicht möglich.

Es war ja nicht nur die pure Wassermenge, die die Katastrophe verursachte, sondern vor allem der Rückstau vor den Brücken durch mitgerissene Baumstämme, Autos,Trümmer zerstörter Häuser…

Wir müssen uns künftig bei der Abwägung zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz eher für den Hochwasserschutz entscheiden. In den vergangenen Jahren lag der Fokus zu sehr auf Naturschutz. Totholz sorgt für eine artenreiche Landschaft, klar. Aber wir haben gesehen, wozu dieses Totholz sonst noch in der Lage ist. Unsere provisorischen Brücken liegen nun über einen Meter höher als die alten. Und das muss natürlich auch für die endgültigen Brücken gelten.

"Beim Thema Hochwasser macht Föderalismus keinen Sinn"

Welche Rolle spielen moderne technische Lösungen, etwa Brücken, die man heben und senken kann, wie beispielsweise in den Niederlanden?

Bei uns in Sinzig möchte ich tatsächlich diesen innovativen Ansatz umsetzen - wenn das Land dies finanziert, gerne eine Brücke, die sich dreht oder die man aufklappen kann. Das wäre mein Wunsch, dass das Ahrtal zu einem Tal der Brücken wird und Besucher sagen: Da sieht jede Brücke anders aus. Doch jede Stadt entscheidet selbst über ihre Brücken. Andere Kommunen wollen das Ortsbild nicht verändern.

Sollten solche Fragen, die wichtig sind für die Sicherheit der Menschen, besser überregional entschieden werden?

Ich bin ein Fan des Föderalismus. Ursprünglich war er gedacht als Wettbewerb von 16 unterschiedlichen Modellen, das Beste setzt sich durch. In der Theorie jedenfalls. Aber beim Thema Hochwasser macht er wirklich gar keinen Sinn. Es ist an der Zeit, diese Zuständigkeiten neu zu denken. Das gilt auch für den Katastrophenschutz bei großen Lagen. Das bisherige System hat sich, wie wir feststellen mussten, nicht bewährt. Und damit bin ich an einem Punkt, der mir unglaublich am Herzen liegt: Wir müssen zu einer Fehlerkultur bei Warnungen kommen.

Zu einer Fehlerkultur?

Ja. Selbst wenn es zehnmal falschen Alarm gibt, muss dies die Gesellschaft aushalten können. Bisher ist es doch so: Wenn man als Verantwortlicher auf Nummer sicher geht und ein Sturm dann nicht so stark ausfällt, gibt es heftige Kritik, in der Art: "Das war doch überzogen." Aber wollen wir eine vorsichtige Verwaltung? Oder eine, die erst dann reagiert, wenn alle Alarmsignale auf rot sind? Ich denke, der erste Weg ist der richtige. Das setzt aber voraus, dass die Menschen Fehlalarme zu akzeptieren lernen.

Was würden Sie heute anders machen?

Die wichtigste Lehre ist, dass einem künftig Menschen zur Seite gestellt werden, die Erfahrung haben mit Extremsituationen. Wie geht man damit um, wenn die Polizei nicht vor Ort sein kann, weil Brücken zerstört sind? Solche Fragen. Und wenn es dann jemanden gibt mit Fachkompetenz, der sagt "Jetzt wird folgendes Register gezogen", dann wäre das eine große Hilfe. Doch diese Hilfe hatten wir nicht.

Wir hören, dass sich die Leute im Ahrtal alleingelassen und überfordert fühlen mit Anträgen und Gutachten. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?

Die Gutachten bekommt man relativ zügig. Aber die Antragsstellung hat ihre Tücken. Sogar für die beratenden Mitarbeiter in den Info-Points ändern sich oft die Ansprechpartner bei der ISB…

…Der für die Katastrophenhilfe zuständigen Investitions- und Strukturbank…

…Man schildert sein Problem, und nach einer halben Stunde wird man weitergeleitet und fängt wieder ganz von vorn an. Die Anträge werden nicht so schnell bearbeitet, wie sich das viele wünschen. Hinzu kommt der eklatante Fachkräftemangel und die Rohstoffknappheit durch den Krieg in der Ukraine. Man muss den Handwerker oft sofort bezahlen. Wer kann das vorstrecken? All das zermürbt die Leute. Viele leben noch immer auf einer Baustelle, wo Türen fehlen, Haufen von Estrich herumliegen. Und über allem schwebt dann auch noch dieses Damoklesschwert.

Was meinen Sie mit Damoklesschwert?

Bis Ende Juni 2023 müssen alle Anträge gestellt sein. Das gilt für Privatleute und die Kommunen. Doch diese Frist ist unsäglich, realitätsfern. nicht zu schaffen. Wir brauchen dringend eine Nachbesserung, ansonsten droht ein Desaster.

Wer hat den Termin festgelegt?

Bund und Länder. In Anlehnung an die Oderflut. Ich will keine Katastrophe gegen eine andere aufwiegen. Aber ich appelliere an alle Verantwortlichen, diese Frist zu verlängern. Denn schauen Sie, ein Ehepaar von 75 Jahren, das bei seinen Kindern untergekommen ist, findet nicht die Kraft, alle Papiere fristgemäß einzureichen. Ein künstlich gesetztes Datum darf nicht alles zunichtemachen, was an finanziellen Möglichkeiten vorhanden ist.

"Wir brauchen eine lückenlose Aufklärung, um Vergleichbares zu vermeiden"

Herr Geron, Ihre Stadt Sinzig erlangte traurige Berühmtheit, weil im Heim der "Lebenshilfe" in der Flutnacht zwölf Bewohner ertranken…

Die "Lebenshilfe" ist mit ihren Bewohnern in der Nachbarstadt Remagen in einem ehemaligen Hotel untergekommen. Sie will zurück nach Sinzig, die Suche nach einem neuen Standort ist in vollem Gange. Es ist nicht so einfach, eine entsprechend große Fläche zu finden, aber die Lebenshilfe gehört zu Sinzig.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen den Landrat wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Trägt allein er Verantwortung für das Drama in jener Nacht?

Da war ich bisher sehr vorsichtig. Inzwischen liegen die Einsatzprotokolle der Feuerwehr vor, und ich habe mit den Kameraden gesprochen. Danach wurde eindeutig am Haus vor einer Flut gewarnt, so gegen 23.15 Uhr. Da hatte man noch ungefähr drei, dreieinhalb Stunden Zeit, um die Menschen, die sich im Erdgeschoss befanden, in Sicherheit zu bringen.

Das Hochwasser hatte bereits am frühen Abend den Ort Schuld verwüstet. Daran gemessen, kam die Warnung der Sinziger Feuerwehr doch viel zu spät?

Das Ausmaß der Ereignisse im oberen Ahrtal war uns nicht bekannt. Es gab keinen Informationsfluss an diesem Abend. Ich habe keinerlei Nachricht von der Technischen Einsatzleitung des Kreises erhalten.

Hatten Sie versucht, mit dem zuständigen Landrat Pföhler in Kontakt zu kommen?

In der Nacht? Nein, das habe ich nicht. Denn als das Wasser so gestiegen ist, brach auch die Kommunikation zusammen. Wir waren mit uns selbst beschäftigt.

Vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags verweigerte Jürgen Pföhler vergangene Woche die Aussage. Wie beurteilen Sie sein Verhalten in der Flutnacht?

Falls die Hinweise auf sein Verhalten, insbesondere die Abwesenheit in der Verwaltung stimmen, ist dies für mich nicht nachvollziehbar.

Pföhler soll seine Autos gerettet haben, und er klagte, laut Bürgermeisterin Cornelia Weigand, in einem Telefonat vor allem über seine persönlichen Nöte.

Einerseits hat man Familie, keine Frage. Aber in dem Moment ist man verantwortlich für alle Menschen im gesamten Kreis. Diese Zweiteilung scheint ihm nicht gelungen zu sein. Unser Verwaltungsstab tagte noch am Abend. Um 00:45 Uhr war ich am Ahrufer, da war die Ahr an dieser Stelle noch in ihrem Bett. Kurze Zeit später wurde unser Erdgeschoss überflutet. Als bei uns die unmittelbare Lebensgefahr vorüber war, habe ich meine Familie zurückgelassen, mich dabei miserabel gefühlt und bin dennoch sofort ins Rathaus und in die Notunterkunft. Nichts anderes hätte ich auch vom Landrat erwartet.

Glauben Sie, dass eine umfassende Aufarbeitung der Katastrophe gelingen wird?

Der Untersuchungsausschuss macht eine sehr gute Arbeit. Er lädt alle Akteure vor, den Mitgliedern wird sich ein sehr detailliertes Bild gegeben. Wir brauchen die lückenlose Aufklärung, um Vergleichbares zu vermeiden. Wir brauchen eine klare Aussage, was aus welchen Gründen in der Nacht falsch gelaufen ist. Auch ich möchte verstehen, warum wir nichts wussten, obwohl flussaufwärts bereits eine Katastrophe wütete.

Diese Nacht wird Sie vermutlich noch lange begleiten.

Natürlich. Manchmal frage ich mich, was man hätte anders machen können. Ich gehe die Nacht durch und überlege, an welcher Stelle man hätte abbiegen können. Ich weiß es nicht. Diese Nacht wird meine Amtszeit dominieren und auch mein Leben prägen. Die Ereignisse dieser Nacht werden mich nie wieder loslassen. Das ist ganz klar.