Sehen Sie im Video: Ahrtal-Katastrophe – Polizei zeigt Videos aus der Flutnacht. AUFNAHMEN AUS DEM AHRTAL Die Behörden haben bislang nicht-öffentlichen Hubschrauber-Videos aus der Flutnacht veröffentlicht. Personen und Hinweise auf einzelne Häuser sind in den insgesamt drei Videos verpixelt. ZWISCHEN 22.14 UHR UND 22.43 UHR Die Filme zeigen Aufnahmen von den Ahr-Orten Mayschoß bis Schuld in der Flutnacht am 14. Juli 2021. Dabei stehen ganze Landstriche unter Wasser. AUTO SOLL BEREITS LEER GEWESEN SEIN Zu sehen ist auch ein Auto, das mit eingeschaltetem Heckscheibenwischer durch die Wassermassen treibt.

Das Innenministerium in Rheinland-Pfalz hat bislang nicht-öffentliche Polizeihubschrauber-Videos aus der Flutnacht vom Ahrtal Journalisten gezeigt. Die Bilder sind bedrückend.

Bis zum Dachgeschoss vom Wasser eingeschlossene Häuser und Menschen, die mit Händen und Lichtsignalen auf sich aufmerksam machen – von Balkonen, aus obersten Stockwerken und von Dächern. Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat die kürzlich aufgetauchten und bislang nicht-öffentlichen Polizeihubschrauber-Videos aus der Flutnacht vom am Dienstag Journalisten in Mainz gezeigt. Menschen und Hinweise auf bestimmte Häuser sind zuvor in den insgesamt drei Videos verpixelt worden. Die Filme zeigen Aufnahmen von den Ahr-Orten Mayschoß bis Schuld zwischen 22.14 Uhr und 22.43 Uhr in der Flutnacht am 14. Juli 2021. Die Aufnahmen eines Polizeihubschraubers waren erst kürzlich, mehr als ein Jahr nach der Flut, bekanntgeworden und hinter verschlossenen Türen Untersuchungsausschuss des Landtags gezeigt worden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) war wegen der Videos unter Druck geraten. Nach eigenen Angaben aber hatte er sie zum ersten Mal am 23. September im U-Ausschuss bei seiner zweiten Befragung gesehen.

Ahrtal: Videos aus einem Polizeihubschrauber

Ganze Landstriche stehen auf den Filmen unter Wasser. Zu sehen sind auch (verpixelte) Menschen auf einem Garagendach und ein Auto, das mit eingeschaltetem Heckscheibenwischer und Innenbeleuchtung durch die Wassermassen treibt. Gegen die Scheiben eines von den Fluten eingeschlossenen Hauses klatschen Wellen. Ein Mensch, der im Wasser treibt, sei jedoch an keiner Stelle zu erkennen, sagte Christoph Semmelrogge, Chef des Präsidiums Einsatz, Logistik und Technik, zu dem die Hubschrauberstaffel gehört. Das Auto sei nach den Erkenntnissen der Polizei leer gewesen. Minister Lewentz betonte: "Das geht jedem sehr nahe, wenn man diese Bilder sieht." Der SPD-Politiker ergänzt aber auch, die "hauptausschlaggebenden Elemente für diese Katastrophe" sehe er auf den Videos nicht. So seien keine toten Menschen zu sehen. Lichtzeichen von Einsatzkräften vor Ort hingegen schon, sagte er etwa. "Ich sehe hier ein ganz großes starkes Hochwasser."

Hochwasserkatastrophe Tausende Tonnen Schlamm, Schäden in Milliardenhöhe – zwölf Fakten zur Jahrhundertflut im Ahrtal 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Wie werden die 15 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe von Bund und Ländern in Rheinland-Pfalz sowie die 12,3 Milliarden Euro aus dem Aufbauhilfefonds in Nordrhein-Westfalen verteilt? 15 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe stehen für Betroffene der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz bereit. Darunter fallen bisher gezahlte Aufbauhilfen für die Kommunen und sonstige Träger öffentlicher Infrastruktur in Höhe von etwa 155 Millionen Euro (Stand 31.5.2022). Für Unternehmen und freie Berufe wurden bisher knapp 204 Millionen Euro bewilligt (Stand 11.7.2022). Für Schäden an Gebäuden, Anlagen, Maschinen und Vorräten wurden bislang rund 2,9 Millionen Euro bewilligt. Für Flächenschäden innerhalb der Landwirtschaft/Weinbau wurden rund 673.000 Euro ausgezahlt (Stand 27.6.2022). Für Wohngebäude und Hausrat liegt die Summe der bisher bewilligten Schäden bei insgesamt 347,1 Millionen Euro (Stand 11.7.2022).

In Nordrhein-Westfalen befinden sich aktuell 1,43 Milliarden Euro für Privathaushalte und kommunale Infrastruktur sowie 493,4 Millionen Euro für Privathaushalte in der Auszahlung (Stand 6.7.2022). Mehr

Aufnahmen auf externer Festplatte entdeckt

Warum die Videos erst vor kurzem auftauchten, erklären Semmelrogge und der Koblenzer Polizeipräsident Karlheinz Maron mit einem Dokumentationsfehler und einem Missverständnis. Die Videos seien erst kürzlich auf der externen Festplatte eines Mitarbeiters der Hubschrauberstaffel gefunden worden, sagte Semmelrogge. Es habe aber nie die Absicht gegeben, die Aufzeichnungen unzugänglich zu machen. Mindestens 134 Menschen hatte die Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 im Ahrtal in Rheinland-Pfalz getötet. In Nordrhein-Westfalen starben weitere 49 Menschen durch die Flut. Auch dort gibt es einen Landtags-U-Ausschuss zur Aufarbeitung der Katastrophe.