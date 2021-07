Sehen Sie im Video: Dreyer zur verheerenden Flut in Rheinland-Pfalz – "Es ist eine Katastrophe".









Das Wasser will kein Ende nehmen im rheinland-pfälzischen Schuld. Der Ort im Kreis Ahrweiler ist schwer von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Mehrere Menschen sind laut Polizei ums Leben gekommen, Dutzende wurden am Donnerstagmittag noch vermisst. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach von einer verheerenden Lage. O-ton Malu Dreyer (SPD): "Zunächst zum Landkreis Ahrweiler: In der Verbandsgemeinde Adenau sind mehrere Häuser eingestürzt, ganze Ortschaften sind überflutet, Häuser schwimmen einfach so weg, Personen müssen aus den Häusern gerettet werden. Polizeihubschrauber sind im Einsatz und andere Polizeihubschrauber helfen uns aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Vor allem die hessischen Kollegen sind mit vor Ort." - SCHNITT - "Speaker 1: Es ist eine Katastrophe. Anders kann man es nicht ausdrücken. Es gibt Tote, es gibt Vermisste und viele, die noch immer in Gefahr sind. Alle Einsatzkräfte sind rund um die Uhr im Einsatz und riskieren ihr eigenes Leben. Mein Mitgefühl gilt den Opfern der Hochwasserkatastrophe. Ich bange mir den Menschen vor Ort.") Dreyer appellierte an die Menschen, dennoch Ruhe zu bewahren. Aus allen Landesteilen seien Rettungskräfte auf dem Weg ins Katastrophengebiet. Auch die Bundeswehr hat Soldaten zum Einsatz in den Kreis Ahrweiler geschickt.

