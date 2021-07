Heftige Unwetter sorgen in Altena in NRW für mehrere Erdrutsche

Tief "Bernd" und Starkregengebiete ziehen über Deutschland. In vielen Regionen laufen Keller voll, Straßen werden überflutet. In der Stadt Altena im Sauerland berichtete die Feuerwehr von "mehreren kleineren Erdrutschen"

Heftige Regenfälle haben in vielen Teilen Deutschlands zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. Auch in Altena im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) haben die starken Regenfälle viele Schäden verursacht. Die Einsatzkräfte kämpften gegen Wasser-, Erd- und Geröllmassen, schilderte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch.

Altena: Feuerwehr berichtet von massiven Erdrutschen

Von den umliegenden Hängen seien an mehreren Stellen größere Wassermengen auf die Stadt herabgestürzt, es sei zu "massiven Abrutschen" gekommen. Die Feuerwehr werde auch von THW und DRK unterstützt. "Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Stadtzentrum." Bisher habe es keine Verletzten gegeben.

Weitere Warnung vor Unwetter

Auf der Autobahn 46 in Richtung Wuppertal wurde Kies von einer Baustelle gespült. Das sorgte zeitweise für eine Vollsperrung.

Der Deutsche Wetterdienst warnte weiter vor extremen Unwettern in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Teilen Hessens bis in den Donnerstag hinein. Extremer Dauerregen beziehungsweise länger anhaltender Starkregen könnten bis zum Donnerstagmorgen zu 50 bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter führen. Lokal seien bis zu 200 Liter möglich. In Bayern könne es von Mittwochabend an in einigen Regionen erneut sehr stark regnen.

"Noch nicht erlebt" Nordrhein-Westfalen, Hagen: Rentner Jürgen Fischer blickt aus seiner Wohnung auf die überflutete Straße vor seinem Haus. Er wohnt dort seit 40 Jahren und hat sowas nach eigenen Angaben "noch nicht erlebt".

Sehen Sie in der Fotostrecke: Heftige Regenfälle haben in vielen Teilen Deutschlands die Straßen geflutet und Keller volllaufen lassen. Ein bayerischer Landkreis rief zwischenzeitlich den Katastrophenfall aus, in Sachsen wird weiterhin eine Person vermisst.