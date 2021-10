Sehen Sie im Video: Hühnereigroße Hagelkörner trommeln auf Queensland in Australien ein.









Hühnereigroß waren manche der Hagelkörner, die am Dienstag in Queensland, im klimatisch fast schon tropischen Nordosten von Australien vom Himmel fielen. Wer sich im Freien aufhielt, brachte sich hoffentlich rechtzeitig in Sicherheit. Für so manches Autodach aber, dürfte jede Hilfe zu spät gekommen sein. Da hilft wohl nur noch der Gang oder besser, die Fahrt in die Werkstatt. Im australischen Frühjahr kommt es in Queensland immer wieder zu Hagelschauern mit besonders großen Körnern.

