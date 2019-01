Es schneit und schneit. In Berchtesgaden und Umland waren auch am Donnerstag zahlreiche Straßen gesperrt. Auch der Bahn- und Busverkehr war von der Wetterlage stark betroffen. Verbindungen wurden gestrichen, es kam zu massiven Verspätungen. In mehreren Schulen im Landkreis fällt der Schulunterricht aus oder findet nur eingeschränkt statt. Der Deutsche Wetterdienst hat in den südlichen Teilen von Bayern mehrere Zentimeter Neuschnee vorhergesagt, es gibt Unwetterwarnungen. Für die Menschen in Berchtesgaden ist die Lage nicht einfach, sagt diese Frau: "Im Moment Chaos, reines Chaos, lauter Schnee. Am Gehweg, da kann man nicht laufen. Da geht man bis zu den Knie hoch. Muss man halt oben von Zentrum aus schon alles zu Fuß laufen, weil die Busse kommen auch nicht durch. Und dann ist ja heute bei uns überall schulfrei bei uns, gehen fast keine Busse. Und die Räumfahrzeuge kommen halt nicht mehr nach. Es ist halt schon ein Chaos." Im Berchtesgadener Ortsteil Buchhöhe sitzen nach wie vor rund 350 Menschen fest und müssen per Lastwagen mit Lebensmitteln versorgt werden. Die einzige Zufahrtsstraße war von einer Lawine verschüttet worden. Nach Auskunft der Behörden sei die Lage dort aber nicht dramatisch, eine Evakuierung sei derzeit nicht geplant, hieß es. Zur Gefahr werden in den Bayerischen Alpen die Bäume, die der Last des nassen Schnees nicht mehr gewachsen sind.