von Christine Leitner Nach einem heißen Jahr 2022 ist es kaum zu glauben, aber: Die Kaltphase, für die der Pazifikstrom La Niña gesorgt hat, ist vorbei. Gegenpart El Niño könnte der Welt neue Hitzerekorde bescheren. Was bedeutet das für das 1,5 Grad-Ziel – und für Europa?

Mehrere Klimastudien haben zuletzt ergeben, dass es auch in diesem Jahr wieder heiß werden könnte. Möglicherweise erwartet uns der nächste Temperaturrekord. Das liegt aber nicht allein am Klimawandel, sondern an einem natürlichen Klimaphänomen: dem El Niño. Die Zirkulationsanomalie im Pazifik vor der Westküste Lateinamerikas tritt zusammen mit den tropischen Passatwinden auf und sorgt für eine lokale, aber auch global Warmphase. El Niños wechseln sich mit der Kaltphase La Niña ab.

Josef Ludescher, Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, erklärt im Gespräch mit dem stern, ob es in diesem Jahr noch heißer wird als 2022 und was das für das 1,5 Grad-Klimaziel bedeutet.