Bei einem schweren Unwetter in der Region Chalkidiki im Norden Griechenlands sind am Mittwoch mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehr als einhundert weitere mussten wegen Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden. Viele von ihnen wurden von umher fliegenden Teilen getroffen. Der Sturm entwurzelte Bäume, deckte Dächer ab und warf Autos um. O-TON KONSTANTINOS, FISCHER: "Ich bin jetzt 77 Jahre alt, aber so etwas Schreckliches habe ich bis jetzt nicht gesehen. Noch nie." Etwa 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um in Not geratene Menschen zu retten. Die Behörden riefen in der Region den Notstand aus. In der vergangenen Woche herrschten in der Urlaubsregion noch Sonneschein und mehr als 40 Grad Hitze. Unwetter seien hier zu dieser Jahreszeit sehr ungewöhnlich, sagen Meteorologen.