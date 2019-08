Sturmwarnung hin oder her - einige Touristen in Shanghai ließen sich am Samstag nicht davon abhalten, die berühmte Uferpromenade in Shanghai zu besuchen. "Als ich nach Shanghai kam habe ich gesehen, dass die Sturmwarnung auf Orange stand, ich dachte das wird ein riesiger Taifun, aber hier ist jetzt nur sehr starker Wind, aber kein Regen. Es hat meinen Aufenthalt nicht so sehr gestört." Doch der Taifun in Lekima, der am Samstag im Osten Chinas auf Land traf, kostete laut offiziellen Angaben bereits mindestens 13 Menschen das Leben. Über 600 Flüge wurden abgesagt und der Zugverkehr ausgesetzt, in der Stadt Zhejiang hatten mehrere Millionen Haushalte zeitweise keinen Strom. Allein in Shanghai mussten 250.000 Menschen vorübergehend ihre Häuser verlassen. "In dieser Notunterkunft haben wir die Menschen mit dem Wichtigsten versorgt, Strohmatten, Wasser, Kekse, Mückenschutz und so weiter, damit sie sicher durch den Sturm kommen." Der Sturm ist bereits über Taiwan hinweggezogen und soll in den nächsten Tagen entlang der Chinesischen Ostküste Richtung Norden ziehen.