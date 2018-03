Am langen Osterwochenende hofft Deutschland auf frühlingshafte Temperaturen. Während Mitte der Woche von Nordfriesland bis Vorpommern mit Schnee oder Schneeregen gerechnet werden muss, gibt es für die Feiertage noch Hoffnung. Im Süden und Osten könnten Temperaturen bis zu 15 Grad erreicht werden.

Ersten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge wird es am Ostersonntag vielerorts regnen. Für die die Ostereiersuche sollte daher besser ein wasserdichtes Outfit eingeplant werden. "Die Frage ist nur, wo und wann es regnet und ob es vielleicht sogar noch mal gebietsweise richtig winterlich wird", sagte die Meteorologin Anna Wieczorek.

Wetter bessert sich zum Wochenende

Deutlich sicherer sind sich die Meteorologen beim Blick auf die nächsten Tage: Das Tief "Elisabeth" erreicht im Laufe des Mittwochvormittag den Westen Deutschlands. Von Nordfriesland bis nach Vorpommern fällt Schneeregen oder Schnee. In der Mitte Deutschlands liegt die Schneefallgrenze zwischen 800 und 1000 Meter und im Süden bei 1000 bis 1500 Meter. Während in der Südwesthälfte Höchstwerte zwischen 9 und 12 Grad zu erwarten sind, bewegen sich die Temperaturen sonst zwischen 6 und 9 Grad, ganz im Norden und Nordosten nur um 4 Grad.



Am Gründonnerstag hingegen sind nur einzelne Schauer zu erwarten, die Wolkendecke soll sich auflockern. Nur in Küstennähe und am Alpenrand rechnen die Meteorologen mit Regen beziehungsweise Schnee. Am Karfreitag soll sich die Sonne vor allem im Süden und im Osten längere Zeit sehen lassen. Die Temperaturen betragen relativ milde neun bis 15 Grad, nur nordöstlich der Elbe bleibt es frischer.



Ob Sonnenstunden auch für das Osterwochenende in Aussicht stehen, können die Meteorologen wegen widersprüchlicher Wettermodelle aber noch nicht sagen, so die Wetter-Expertin. "Deshalb lässt sich nach heutigem Stand noch nicht sagen, wann die beste Zeit für die Ostereiersuche ist."