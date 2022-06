Es wird heiß in Deutschland: Die nächsten Tage wird es sehr sommerlich. Von Tag zu Tag soll es wärmer werden. Am Samstag kommt dann der Hitze-Höhepunkt.

In Deutschland kehrt diese Woche sommerliche Hitze ein. Es werde fast jeden Tag wärmer bis zum voraussichtlichen Höhepunkt am Samstag mit Temperaturen bis 36 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit. In der Nacht zum Sonntag stehe mit Temperaturen über 20 Grad die erste Tropennacht dieses Jahres an.

Laut der Prognose bleibt es jedoch nicht lange heiß. Von einer klassischen Hitzewelle könne daher voraussichtlich nicht gesprochen werden, erklärte der Meteorologe Sebastian Schappert.

Im Süden Deutschlands wird es früher wärmer

Sonnenschein und Wärme bis zu 28 Grad werden im Südwesten bereits am Dienstag für Freibad-Wetter sorgen, während im Norden bei wechselnder Bewölkung und einzelnen Schauern die Temperaturen noch bei mäßigen 20 Grad liegen. Einen Tag später wird es auch dort sonnig. Die Temperaturen schnellen bis auf 25 Grad nach oben.

Im Rest der Republik kann am Mittwoch die 30-Grad-Marke geknackt werden, am wärmsten wird es am Oberrhein. Am Nachmittag kann es an den Alpen gewittern, auch am Donnerstag sind vom Alpenrand bis zum Bayerischen Wald Schauer und Gewitter möglich. Ansonsten bleibt es deutschlandweit bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag.

Grafik: So heiß wird es bei Ihnen

Hinweise: Die obenstehende Deutschlandkarte zeigt die erwarteten Maximaltemperaturen für die verschiedenen Regionen in der Republik am Samstag. Die zweite Grafik zeigt die Vorhersage für die kommenden Tage. Geben Sie Ihren Wohnort ein, um mehr Informationen über das Wetter vor Ihrer Haustür zu erhalten. Sie werden dann in einem neuen Browserfenster an unser Partnerportal Wetter.de weitergeleitet.