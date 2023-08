von Annette Berger Hitze folgt auf Regenwetter: Ab diesem Wochenende wird es wieder sehr warm in Deutschland. Unsere Karten zeigen live, wo es am heißesten ist – in Deutschland und ganz Europa.

Nach dem teils in Deutschland total verregneten Sommer haben manche Menschen zuletzt wieder Warnungen vor Hitze auf ihre Smartphones geschickt bekommen. Sogar in der Region in und um Hamburg kamen solche Meldungen über Google am Freitagabend an. Es wird an diesem Wochenende und in den kommenden Tagen regional wieder sehr warm werden, prognostizieren Meteorologen.

Ob das im Einzelfall schon als "Hitze" durchgeht oder eher als angenehmes Sommerwetter empfunden wird, liegt wohl im Auge des Betrachters. Allerdings werden die Temperaturen im Norden und Nordwesten des Landes tatsächlich etwas angenehmer sein, wie aus den Vorhersagen hervorgeht. In einigen Regionen im Süden erwarten die Wetter-Fachleute dagegen Werte von deutlich über 30 Grad.

Karte I: Die Maximaltemperaturen in Deutschland für den heutigen Tag

Die untenstehende Übersicht zeigt die erwarteten Maximaltemperaturen für den heutigen Tag. Sie wird bereitgestellt vom Portal Wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört. Per Klick in die Grafik gelangen Sie zum Anbieter und können weitere Details abfragen.

An diesem Samstag kann es vor allem im Südwesten Deutschlands sehr warm werden. Dort rechnen die Experten vom Portal "Wetter.de" mit Temperaturen bis zu 36 Grad. Die "Hotspots" befänden sich dabei in der Region von Freiburg bis zum Hochrhein, heißt es in dem Wetterbericht weiter.

Von "Hitze" ist eher im Süden Deutschlands die Rede, aber auch im Norden ist es sommerlich

Trocken bleibt es zu Beginn des Wochenendes demnach voraussichtlich vom Süden bis in den Osten, während über dem Nordwesten auch Schauer und Gewitter herunterkommen können. Dort ziehe bis Sonntagfrüh eine Kaltfront durch, schreit der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner jüngsten Prognose.

Für Sonntag werden generell weniger Schauer in Deutschland erwartet. Bis auf einzelne Gewitter im Bergland Süddeutschlands dürfte es meist trocken bleiben, so der DWD.

Karte II: Sehen Sie live, wo die Temperaturen in Europa gerade am höchsten sind

Möchten Sie wissen, wo in Europa die Temperaturen gerade am höchsten sind? Die untenstehende Live-Karte zeigt es. Für eine Vorhersage der kommenden Tage klicken Sie unten links auf den "Play"-Button. Sie können die Ansicht oben rechts im Menü auch umstellen, etwa auf Regen und Gewitter.

In den kommenden Tagen soll im ganzen Land das warme Wetter mit einzelnen Schauern anhalten, so die Vorhersagen. Generell werde es dabei im Süden deutlich wärmer sein als im Norden, es kann teils auch recht schwül werden.

Grund für das warme Wetter hierzulande, das sich im Süden zu einer Hitzewelle ausweiten kann, ist heiße Luft aus der Sahara, die in Richtung Norden strömt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Noch bis Mitte kommender Woche werde es in Deutschland warm sein mit Werten über 30 Grad in manchen Regionen, so die Vorhersagen. Ob das als Hitze der angenehme Wärme empfunden wird – fest steht, dass der Sommer derzeit in unseren Breiten ein Comeback feiert.

Quellen: "Wetter.de", Deutscher Wetterdienst / mit Material von dpa

