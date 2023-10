DWD-Warnung vor Sturmböen: Diese Karten zeigen, wo es heute am stärksten bläst

Unwetter DWD-Warnung vor Sturmböen: Diese Karten zeigen, wo es heute am stärksten bläst

Auf den scheinbar endlosen Sommer folgt nun abrupt der Herbst. Und der fällt stürmisch ein. Karten zeigen, wo es gerade am stärksten weht.

Nachdem die Sonne wochenlang geradezu unermüdlich schien, wird es nun der Jahreszeit entsprechend rauer: "Nach sommerlichem Beginn wirbelt am Dienstag der erste Herbststurm die Einheitsfeiern durch", sagte Meteorologin Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zur Deutschen Presseagentur. Tatsächlich warnte der DWD auf seiner Webseite am Dienstagnachmittag fast in ganz Deutschland vor "markantem Wetter". Vor allem im Bergland und im Umfeld der Küsten sei mit Sturmböen, teils exponiert schweren Sturmböen zu rechnen, auf dem Brocken gar mit orkanartigen Böen. Örtlich sei zudem mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Außerdem wird es deutlich kühler als zuletzt. Zur Nacht hin schwäche der Wind dann ab, heißt es.

Die untenstehenden Karten vermitteln einen Überblick über die Wetterlage:

Karte I: Wo die Windgeschwindigkeiten am höchsten sind

Die obenstehende Karte zeigt die Windgeschwindigkeiten in Deutschland. Die Ansicht wird bereitgestellt vom Portal wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört. Der Klick auf die Karte führt zu wetter.de.

Karte II: Gewitterwarnungen für den heutigen Tag

Die obenstehende Karte zeigt die Gewitterwarnungen für den heutigen Tag nach DWD. Die Ansicht wird ebenfalls bereitgestellt vom Portal wetter.de.

Karte III: Sehen Sie live, wo gerade Sturmböen und Gewitter auftreten

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo gerade Böen auftreten. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auf beispielsweise Gewitter umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quellen:DWD, mit DPA

Klimawandel Wie das Wetter in Deutschland vor 50 Jahren war – und wie es 2070 sein wird 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Temperaturen im Sommer Eine durchschnittliche Lufttemperatur von mindestens 18 Grad wurde in den Sommern der 1970er Jahre (Tage und Nächte zwischen 1. Juni und 31. August) kein einziges Mal erreicht. In den Sommermonaten zwischen 2013 und 2022 lag der Schnitt schon fünf Mal über 18 Grad - 2018, 2019 und 2022 sogar bei mehr als 19 Grad. Und das wird sich DWD-Szenarien zufolge in Zukunft noch steigern: Wenn der Kampf gegen die Erderhitzung global nicht intensiviert wird, könnten ab 2070 jeden Sommer hierzulande mittlere Durchschnittstemperaturen von um die 20 Grad erreicht werden.

Auf dem Foto: Spielzeug liegt bei sonnigem Wetter neben einem Strandkorb am Strand der Insel Wangerooge.



Mehr

In der Galerie: War das Wetter in den 1970er Jahren so wie heute? Nein. Auch wenn einigen ihr Gefühl etwas anderes vorgaukelt: Entscheidend sind die Daten. Und die lassen auch auf die Zukunft schließen.